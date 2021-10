Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft in 2015 een belegging gedaan via het eiland Guernsey, een Kanaaleiland dat bekendstaat om de extreem lage belastingtarieven.

Dat maakte Hoekstra dinsdag bekend in de Tweede Kamer. Afgelopen weekend bleek tijdens een omvangrijk lek dat Hoekstra, voor hij minister werd, jarenlang geld investeerde in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden.

Het fonds op Guernsey was een aanvullende pensioenregeling, aldus Hoekstra. Het zou zijn gelieerd aan zijn voormalige werkgever, het adviesbureau McKinsey.

Hoekstra moest in de Tweede Kamer verantwoording afleggen over een belang dat hij had op de Britse Maagdeneilanden. De bewindsman besloot daarop in de Kamer "volledige openheid" te geven over zijn bezittingen.

Dat Hoekstra een aandeel had in de brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden kwam zondag naar voren in de gelekte documenten die ook wel Pandora Papers worden genoemd. Volgens Het Financieele Dagblad en Trouw, die het nieuws brachten in samenwerking met onderzoeksplatform Investico, kocht Hoekstra zijn aandeel in 2009 en verkocht hij dat in 2017, vlak voor hij minister werd.

Hoewel dit niet verboden is, is het wel omstreden. Hoekstra zei in een reactie dat hij zijn belang bij de brievenbusfirma altijd heeft gemeld bij de Belastingdienst en dat hij er geen winst aan over heeft gehouden. Hij zegt niet te hebben geweten dat het bedrijf gevestigd was op de Britse Maagdeneilanden, een van de grootste belastingparadijzen ter wereld.