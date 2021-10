Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft in 2015 een belegging gedaan via het eiland Guernsey, een Kanaaleiland dat bekendstaat om de extreem lage belastingtarieven.

Dat maakte Hoekstra dinsdag bekend in de Tweede Kamer. Afgelopen weekend bleek tijdens een omvangrijk lek dat Hoekstra, voor hij minister werd, jarenlang geld investeerde in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden.

Hoekstra moest in de Tweede Kamer verantwoording afleggen over een belang dat hij had op de Britse Maagdeneilanden. De bewindsman besloot daarop in de Kamer "volledige openheid" te geven over zijn bezittingen.

De minister zegt te hebben gekozen voor de pensioenvoorziening omdat zijn toenmalige werkgever die aanbood. Hij benadrukt dat 30.000 voormalige collega's wereldwijd daar gebruik van maken. Partners bij McKinsey mogen zelf niet beleggen in beursgenoteerde bedrijven, "juist om te voorkomen dat er belangenconflicten ontstaan".

De CDA-leider gelooft ook niet dat de praktijk bij gewone pensioenfondsen wezenlijk anders was dan bij McKinsey. "Daar kom je ook allerlei belastingparadijzen in tegen." Het laat volgens hem zien hoe zeer de tijdgeest de afgelopen jaren veranderd is.

99 Hoekstra over omstreden belegging: 'Had zorgvuldiger moeten zijn'

Kamer uiterst kritisch op belegging Hoekstra

Dat Hoekstra een aandeel had in de brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden kwam zondag naar voren in de gelekte documenten die ook wel Pandora Papers worden genoemd. Volgens Het Financieele Dagblad en Trouw, die het nieuws brachten in samenwerking met onderzoeksplatform Investico, kocht Hoekstra zijn aandeel in 2009 en verkocht hij dat in 2017, vlak voor hij minister werd.

Na de publicatie zei Hoekstra dat hij zich niet had gerealiseerd dat het bedrijf daar was gevestigd. Tegenover de Kamer benadrukte Hoekstra dat hij zich "juridisch en fiscaal volledig aan de wet" heeft gehouden. Ook hield hij zich aan "alle regels die gelden en golden" voor bewindspersonen en Eerste Kamerleden (tussen 2011 en 2017 was Hoekstra senator voor het CDA).

De Kamer reageert dinsdag uiterst kritisch op de belegging van Hoekstra op de Britse Maagdeneilanden. Dat de investering via een brievenbusfirma op dat belastingparadijs verliep, had Hoekstra "ongetwijfeld kunnen weten", zegt hijzelf.

"Maar daar ben ik niet op aangeslagen. Ik weet ook niet of ik in 2009 daar de gevoeligheid van had onderkend", aldus de demissionaire minister. Hoekstra benadrukt namelijk dat er in 2009, toen hij in het bedrijf Asilia stapte, minder maatschappelijke aandacht was voor belastingontwijking.