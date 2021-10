Het onderzoek van accountantskantoor PwC naar het verdwijnen van een explosief memo in de toeslagenaffaire is in de eindfase afgezwakt en aangepast. Zo is de sleutelrol van hoge ambtenaren in de affaire kleiner gemaakt. Belastende informatie over het handelen van deze topambtenaren staat niet in het rapport.

Dat melden Trouw en RTL Nieuws dinsdag op basis van verklaringen over het PwC-onderzoek die ze in handen hebben.

Het eindrapport van PwC over het zogenoemde memo-Palmen is afgelopen week gepubliceerd. Het memo is geschreven door topjurist Sandra Palmen, die in 2017 al constateerde dat er fouten waren gemaakt in de toeslagenaffaire. Zij stelde voor de gedupeerden snel te compenseren voor de geleden schade.

Het memo verdween in 2017 en in 2019 in een la. De gedupeerden zijn, ondanks diverse toezeggingen van het demissionaire kabinet, nog steeds nauwelijks gecompenseerd.

'Memo werd geschoond tijdens route langs 24 ambtenaren'

Het PwC stelde in het onderzoek niet te kunnen constateren waarom het memo maar niet bij de ambtelijke en politieke top terechtkwam. Bewijs dat het memo bewust in de doofpot zou zijn gestopt, kon PwC naar eigen zeggen niet vinden.

Uit de verklaringen in het bezit van Trouw en RTL Nieuws blijkt dat zeker 24 ambtenaren binnen de Belastingdienst het memo hebben gezien. Tijdens dit traject is het rapport van PwC 'geschoond' op aanwijzing van een aantal van deze ambtenaren.

In een conceptversie van het rapport stond een verwijzing naar Jaap Uijlenbroek, de toenmalige directeur-generaal van de Belastingdienst. Hij bleek in 2019 al van het memo te hebben geweten. Dit komt niet overeen met wat Uijlenbroek in 2020 tegen de parlementaire ondervragingscommissie heeft gezegd.

64 Rutte: 'In notulen staat niets onoorbaars over toeslagenaffaire'

'Wopke Hoekstra zag rapport voor publicatie'

Het ministerie van Financiën laat aan Trouw en RTL Nieuws weten dat onder anderen demissionair minister Wopke Hoekstra en demissionair staatssecretaris Alexander van Huffelen het rapport voor publicatie hebben bekeken en becommentarieerd. Het was aan PwC om vervolgens al dan niet iets met dat commentaar te doen, aldus het ministerie.

De Tweede Kamer eiste dit weekend dat Van Huffelen het conceptrapport met de Kamer zou delen. Dat heeft de staatssecretaris vooralsnog niet toegezegd.