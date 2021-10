De leden van de Partij voor de Arbeid hebben senator Esther-Mirjam Sent gekozen tot partijvoorzitter. Zij kreeg ruim de helft van de stemmen. In totaal waren er acht kandidaten voor de functie.

Scheidend voorzitter Nelleke Vedelaar maakte de uitslag van de stemming bekend op het partijbureau in Den Haag. De opkomst onder de leden was 24 procent, waarvan in de beslissende ronde 52 procent stemde op Sent.

Sent vindt dat de PvdA lastige thema's teveel uit de weg is gegaan de afgelopen jaren, zoals duurzaamheid en migratie. Van haar mag het gesprek binnen de partij meer "schuren".

Over de samenwerking met GroenLinks zegt Sent dat het een middel moet zijn. Volgens haar gaat het erom dat de PvdA "idealen voor elkaar" krijgt. "Dan kan een partij een middel zijn, dan kan samenwerking een middel zijn, dan kan een fusie een middel zijn. Dat antwoord moeten we onderzoeken."

Naast Eerste Kamerlid voor de PvdA is Sent ook hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit. Ook was ze voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie van de PvdA.

Als tweede in de strijd om het voorzitterschap eindigde Pieter Paul Slikker met 26 procent, gevolgd door Reshma Roopram met 22 procent.