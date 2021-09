Mona Keijzer (CDA) geeft haar Tweede Kamerzetel op en stapt daarmee uit de landelijke politiek, meldt het CDA. Ze heeft dit besluit genomen nadat ze afgelopen weekend werd ontslagen als demissionair staatssecretaris vanwege haar kritiek op het coronabeleid van het demissionaire kabinet.

Het besluit om haar Tweede Kamerzetel op te zeggen, is volgens de partij tot stand gekomen na goed overleg met de Tweede Kamerfractie.

"Op de huidige weg doorgaan is wat mij betreft geen optie. Ik kan het beleid niet meer rijmen met mijn verstand en mijn geweten. Op verzoek van de fractie heb ik daarom besloten mijn Kamerzetel op te geven. Ik wil geen splijtzwam zijn", schrijft Keijzer in een verklaring.

"Mensen die mij goed kennen of waar ik mee heb samengewerkt, weten dat ik al geruime tijd grote twijfels heb bij het logische kader, de effectiviteit en de proportionaliteit van de maatregelen. Met de besluitvorming van afgelopen augustus en september is voor mij de grens qua logica en uitlegbaarheid bereikt."

Daarnaast zegt Keijzer dat het coronabeleid niet meer "met haar politieke inspiratiebronnen en de Grondwet" te rijmen is. "De overheid dient zich terughoudend op te stellen en niet onnodig in te grijpen in het leven van mensen."

Keijzer, die zelf tegen COVID-19 gevaccineerd is, vindt dat coronamaatregelen mede vanwege de hoge vaccinatiegraad niet meer noodzakelijk zijn. Ook vindt ze dat vaccineren een "vrije keuze moet blijven". "De tegenstellingen in de samenleving groeien met de covidbestrijding als een niet te onderschatten voedingsbodem. Voor mij is die prijs te hoog."

"Ik respecteer dat besluit en wil Mona enorm bedanken voor haar inzet, haar betrokkenheid en de goede samenwerking de afgelopen jaren", aldus partijleider Wopke Hoekstra maandag.

'Ander standpunt over corona uitdragen binnen fractie niet mogelijk'

De positie van Keijzer als demissionair staatssecretaris en binnen het CDA kwam in het afgelopen weekend onder druk te staan naar aanleiding van kritiek op de coronapas die ze in een interview met De Telegraaf had geuit.

De uitspraken van Keijzer waren opvallend, omdat het kabinet met één mond spreekt. Een bewindspersoon kan wel tegen een voorstel van het kabinet zijn, maar moet zich er wel bij neerleggen als de ministerraad anders besluit. Naar buiten toe steunen dan alle bewindslieden het besluit.

"We hebben hier als fractie ook intensief met elkaar over gesproken en met elkaar geconcludeerd dat het op deze manier voor Mona niet mogelijk is om echt een ander standpunt uit te dragen", zegt Hoekstra in een reactie.

Volgens de partijleider komt het vertrek van Keijzer niet als een verrassing. "We hebben over alle aspecten van corona heel vaak met elkaar van gedachten gewisseld. Maar zij heeft de afgelopen maanden naar mij aangegeven dat ze in toenemende mate moeite had met het verdedigen van dit beleid. Ik waardeer haar oprechtheid zeer, maar dit is hoe het er nu voor staat."

Als Tweede Kamerlid hield Keijzer zich bezig met zorg, asiel en migratie en maakte ze naam door het geluid van mantelzorgers te vertolken. Ze kwam in 2012 in de Kamer en was sinds 2017 staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Keijzer deed twee keer een vergeefse gooi naar het partijleiderschap.

Henri Bontenbal zal namens het CDA terugkeren in de Tweede Kamer. Hij was in de afgelopen maanden ook de vervanger van Pieter Omtzigt. Keijzer blijft wel lid van het CDA.