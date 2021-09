Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) heeft zaterdag laten weten haar bedenkingen te hebben bij de coronapas. Haar uitspraken leidden niet alleen tot verontwaardigde Tweede Kamerleden, maar ook tot een discussie over haar positie binnen het CDA.

Keijzer wijst in een interview in De Telegraaf op de hoge vaccinatiegraad en vindt het "steeds moeilijker uit te leggen" dat mensen via de pas moeten laten zien dat ze gevaccineerd of getest zijn om toegang tot een café of restaurant te krijgen.

"Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn, tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op?", aldus de CDA-politicus.

De staatssecretaris doet de uitspraken op de dag dat het coronatoegangsbewijs verplicht wordt om toegang te krijgen tot horeca, evenementen en andere activiteiten. Ook een negatief testbewijs kan dienen als toegangsbewijs.

Kamerleden vragen om tekst en uitleg

Zowel voor- als tegenstanders van het coronatoegangsbewijs in de Tweede Kamer hebben om opheldering gevraagd. D66'er Jan Paternotte vindt de uitspraken van Keijzer "heel erg raar", laat hij op Twitter weten. PVV'er Geert Wilders gaat een spoeddebat over de kwestie aanvragen. Keijzer laat volgens hem zien dat het demissionaire kabinet verdeeld is over de coronapas.

Attje Kuiken van de PvdA vindt de uitspraken van Keijer "een trap na" voor de ondernemers die zaterdag moeten gaan werken met de coronapas. Ze vraagt zich af hoe bedrijven vertrouwen kunnen hebben "als het kabinet eigen beleid bekritiseert in de krant". Ze wil van demissionair premier Mark Rutte weten of het hele kabinet de corona-aanpak nog wel steunt.

Ook Lisa Westerveld (GroenLinks) wil een debat hierover. "Hoe kun je van mensen verwachten de regels te volgen, als de regering zelf al tegenstrijdige boodschappen afgeeft?" Het kabinet moet volgens haar met één mond spreken.

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (een partijgenoot van Keijzer), die verantwoordelijk is voor de invoering van het coronatoegangsbewijs, zal niet reageren op de uitspraken van de staatssecretaris, laat zijn woordvoerder weten.

Kabinet spreekt doorgaans met één mond

De uitspraken van Keijzer zijn opvallend, omdat het kabinet met één mond spreekt. Een bewindspersoon kan wel tegen een voorstel van het kabinet zijn, maar moet zich er wel bij neerleggen als de ministerraad anders besluit. Naar buiten toe steunen dan alle bewindslieden het besluit.

Wel is er in het verleden vaker onenigheid in het kabinet geweest over in te voeren coronamaatregelen. Vooral de gevolgen voor de economie van de voorgenomen besluiten leidden tot ernstige meningsverschillen. Het kwam daarbij tot flinke botsingen in de ministerraad.

Keijzer heeft zich in die discussies altijd sterk gemaakt voor het bedrijfsleven, maar keerde zich nooit in het openbaar tegen genomen besluiten van de ministerraad.