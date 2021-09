Informateur Johan Remkes wil in de loop van volgende week "conclusies trekken" over de totstandkoming van een minderheidskabinet . Dat schrijft hij vrijdag in een uitnodiging aan de fractieleiders van VVD, D66 en CDA, met wie hij maandagochtend weer om tafel gaat.

Het minderheidskabinet zou gevormd moeten worden door een combinatie van de VVD, D66 en het CDA. Deze partijen brachten vorig weekend door met informateur Remkes op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum, wat nog niet tot directe uitkomsten leidde.

Een uitkomst van het weekend is dat de partijen komende maandag doorpraten over hoe het nu verder moet. Remkes wil de Tweede Kamer daarna zo snel mogelijk bijpraten.

Ook Rutte voorspelt binnenkort een doorbraak

Rutte zei dinsdag in de prinsjesdaguitzending van de NOS dat het volgens hem mogelijk is om snel tot "een doorbraak" te komen, al bleef hij onduidelijk over de weg ernaartoe. Hij stelde dat het niet "bevorderlijk" voor het proces zou zijn als hij er in de openbaarheid over spreekt. De demissionair premier erkende wel dat die opstelling "heel irritant" moet zijn voor mensen.

Rutte denkt dat de partijen het er wel over eens zijn "dat je niet terug moet naar een systeem van een gedetailleerd regeerakkoord". In plaats daarvan pleit hij voor een dun regeerakkoord, zodat de wekelijkse ministerraad weer een plek wordt voor inhoudelijke discussies.

Of hij daarmee doelt op de vorming van een minderheidskabinet, wilde hij dan weer niet zeggen. "Speculeren heeft nu geen zin."