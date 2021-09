Het demissionaire kabinet maakt toch geld vrij om salarissen in de zorg te verhogen. Het gaat om structureel 675 miljoen euro extra, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Daardoor gaan de middeninkomens in de zorg met 1,5 procent omhoog. Om de maatregel te kunnen betalen, wordt de zorgpremie jaarlijks 13 euro duurder.

Eerder gaf het kabinet nog geen gehoor aan oproepen tot hogere zorgsalarissen vanuit de Tweede Kamer, maar vorige week werd een motie van de SP en de ChristenUnie daarover aangenomen.

De Kamer wilde dat de kosten betaald zouden worden via een belastingverhoging voor grote bedrijven, maar dat kan niet volgens de wet, zei demissionair premier Mark Rutte donderdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. "Nonsens", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver daarop. "Die regels maakt de overheid zelf."

"De financiering rammelt", laat SP-Kamerlid en mede-initiatiefnemer in de strijd voor hogere zorgsalarissen Maarten Hijink via Twitter weten. "Iedereen moet meebetalen behalve de grote winstgevende bedrijven. Dat is absurd en tegen de wens van de Tweede Kamer in."

Naast het verhogen van de zorgpremies wordt de maatregel ook deels bekostigd door de zogeheten inkomensafhankelijke bijdrage die omhooggaat. Werkgevers, gepensioneerden en zelfstandigen gaan daar 0,05 procent meer voor betalen.

Het verhogen van de zorgsalarissen is al een jaar lang onderwerp van discussie. Zo werd een motie van PVV-leider Geert Wilders vorig jaar aangenomen na een "fout" van een Kamerlid van coalitiepartij ChristenUnie: Stieneke van der Graaf stemde per ongeluk voor de motie, waardoor die een meerderheid haalde. Daarna zei het kabinet de motie niet te gaan uitvoeren.

Ook snelden Kamerleden van de coalitie vorig jaar augustus snel het Kamergebouw uit aan het einde van een coronadebat, zodat er niet genoeg leden overbleven om een hoofdelijke stemming (76 aanwezigen) te houden.