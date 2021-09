VVD'er Henk Kamp wordt de nieuwe demissionaire minister van Defensie. Ben Knapen van het CDA krijgt de portefeuille Buitenlandse Zaken, laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag weten. Kamp volgt Ank Bijleveld op en Knapen neemt de taken van Sigrid Kaag over.

In kabinet-Rutte I was Kamp minister van Sociale Zaken, waarna hij in Ruttes tweede kabinet minister van Economische Zaken was. Ook was hij twee keer minister in kabinetten van voormalig premier Jan Peter Balkenende.

Knapen zit nu nog in de Eerste Kamer en was staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in kabinet-Rutte I. Knapen en Kamp worden aanstaande vrijdag door de koning beëdigd op Paleis Huis ten Bosch.

Bijleveld en Kaag stapten vorige week vrijdag op na een motie van afkeuring vanwege het Nederlandse evacuatiebeleid in Afghanistan.