VVD'er Henk Kamp is de beoogde minister van Defensie. Ben Knapen van het CDA is dat voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, zo melden ingewijden.

Kamp volgt bij Defensie Ank Bijleveld (CDA) op, die vrijdag aftrad naar aanleiding van de evacuatieoperatie uit Afghanistan. De Tweede Kamer nam vorige week een motie van afkeuring tegen haar aan.

D66'er Sigrid Kaag trad een dag eerder af, ook na een motie van afkeuring over Afghanistan. Ze volgde eerder dit jaar VVD'er Stef Blok op als minister van Buitenlandse Zaken. Die schoof door naar Economische Zaken, waar minister Bas van 't Wout was uitgevallen met een burn-out.

In het demissionaire kabinet heeft de laatste tijd een aantal verschuivingen plaatsgevonden. Zo werd oud-wethouder van Den Haag Tom de Bruijn (D66) in augustus beëdigd als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Daarnaast is VVD-Kamerlid Dennis Wiersma staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geworden. En D66-Kamerlid Steven van Weyenberg is benoemd tot staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Hij volgde Stientje van Veldhoven (D66) op, die haar post ook voortijdig verliet omdat ze ander werk had gevonden. Barbara Visser (VVD) volgende eind augustus partijgenoot Cora van Nieuwenhuizen op, die een andere baan als lobbyist had gevonden.