D66-leider Sigrid Kaag voert deze week niet het woord tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, die veelal gezien worden als het belangrijkste debat van het jaar in de Tweede Kamer. Ze vindt het "democratisch onzuiver om een begroting te becommentariëren en te bekritiseren die ik als minister mede heb gemaakt", laat ze dinsdag op Twitter weten.

"Ik zou dat niet geloofwaardig vinden", voegt Kaag toe. De D66-leider trad vorige week af als demissionair minister van Buitenlandse Zaken nadat de Tweede Kamer een motie van afkeuring had aangenomen over de evacuatieoperatie in Afghanistan.

Als Kaag was aangebleven als minister van Buitenlandse Zaken, had zij sowieso de Algemene Politieke Beschouwingen gemist. Kaag zou eigenlijk op 22 en 23 september een vergadering van de Verenigde Naties hebben moeten bijwonen in New York, maar hoefde vanwege haar vertrek als minister niet het vliegtuig in.

Nu zij alsnog de politieke bijeenkomst mist, zal Rob Jetten als waarnemend fractievoorzitter namens D66 spreken, aldus Kaag.

Woensdag mag de Kamer reageren op de begroting die op Prinsjesdag door het demissionaire kabinet wordt gepresenteerd, donderdag reageert demissionair premier Mark Rutte.