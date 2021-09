Ook demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld stapt op nadat zij een motie van afkeuring kreeg. Een Kamermeerderheid steunde de motie donderdag, maar Bijleveld besloot in eerste instantie te blijven. In een persverklaring zei ze een dag later dat ze door de discussie over haar positie niet langer kan aanblijven.

"Ik wilde doorgaan om de taak af te maken waar ik voor sta", zei Bijleveld in haar toelichting op haar vertrek. "Voor de mannen en vrouwen die in de frontlinie staan. En om de opdracht te voltooien om de tolken die nog in Afghanistan zijn, en op ons rekenen, in veiligheid te brengen."

Een dag na de motie van afkeuring constateert Bijleveld dat dit niet langer haalbaar voor haar. "Ik constateer echter dat mijn aanblijven onderwerp van discussie is geworden. Daardoor kan ik niet meer op een goede manier de verantwoordelijkheid dragen voor mijn mensen." Ze zegt verder dat ze het werk van haar mensen niet in de weg wil staan.

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag (D66), stapte wél direct op na de motie van afkeuring. Een Kamermeerderheid steunde donderdag de motie van afkeuring, die voortkwam uit de onvrede over de evacuaties uit Afghanistan. Die kwamen te laat op gang, waardoor mensen zijn achtergebleven.

De minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, krijgt tijdelijk de leiding over het ministerie van Defensie, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Het CDA zal uiteindelijk een nieuwe minister leveren, die voor de duur van het demissionaire kabinet minister blijft van Defensie.