Demissionair defensieminister Ank Bijleveld respecteert het besluit van haar collega Sigrid Kaag om te stoppen als minister van Buitenlandse Zaken. Maar zelf heeft ze "een andere persoonlijke afweging gemaakt", zei de CDA-minister nadat de Tweede Kamer ook een motie van afkeuring tegen haar had aangenomen.

Ze vindt het "heel jammer" dat Kaag vertrekt. Verder wilde Bijleveld hier niets aan toevoegen.

De defensieminister wees erop dat een motie van afkeuring staatsrechtelijk iets anders is dan een motie van wantrouwen. In dat laatste geval moet een bewindspersoon opstappen, omdat de Kamer geen vertrouwen meer stelt in de betrokkene.

Ook ging ze niet in op vragen over het besluit van coalitiepartner ChristenUnie om de moties van afkeuring te steunen, samen met de hele oppositie. "Ik heb gedebatteerd met de ChristenUnie over de inhoud. Dat is wat ik erover kan zeggen", aldus Bijleveld.

Demissionair premier Mark Rutte liet in een reactie het vertrek van Kaag "verschrikkelijk" te vinden. Hij noemde Kaag - tevens hoofdrolspeler in de huidige formatiegesprekken - een "heel grote mevrouw" die ook buiten de landsgrenzen geldt als diplomaat in hoog aanzien. "Nederland had aan haar een heel goede, vooraanstaande, wereldwijd gerespecteerde minister van Buitenlandse Zaken. Dus ook voor Nederland is dit echt een verlies."

Rutte heeft Kaag naar eigen zeggen ook geprobeerd te behouden voor het kabinet, maar ze weigerde op haar besluit terug te komen. "Ik kan daar alleen maar met respect kennis van nemen."