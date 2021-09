Sigrid Kaag stapt op als demissionair minister van Buitenlandse Zaken vanwege haar rol in de evacuatie vanuit Afghanistan. Dat deed ze vlak nadat er een motie van afkeuring was aangenomen door de Kamer.

"De Kamer oordeelt dat het kabinet onverantwoord heeft gehandeld. Hoewel ik sta voor onze inzet, kan ik niet anders dan als eindverantwoordelijke minister de consequenties van dit oordeel aanvaarden", zei Kaag donderdag tegen de Kamer.

"In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur, moet een minister gaan als het beleid wordt afgekeurd", aldus Kaag. Ze behoudt haar nog wel haar zetel in de Kamer als D66-leider.

De motie van afkeuring volgde na een urenlang venijnig debat met de Kamer over de chaotisch verlopen evacuatie uit Afghanistan, nadat het land werd overlopen door de Taliban. De Kamer hield Kaag verantwoordelijk voor het niet op tijd oppikken van signalen uit de Kamer en uit Afghanistan, waardoor niet iedereen op tijd geëvacueerd kon worden.

Lokaal ambassadepersoneel liep daardoor "ernstig gevaar", oordeelde de Kamer. Er was bovendien veel irritatie over de late en onvolledige informatievoorziening richting het parlement.

Eerder op de dag maakte de ChristenUnie bekend de motie van afkeuring te steunen. Omdat de voltallige oppositie dat ook deed, ontstond er een meerderheid.

Officieel hoeft een bewindspersoon niet op te stappen, de vertrouwensvraag lag niet op tafel zoals bij een notie van wantrouwen. Bijleveld besloot bij haar aangenomen motie aan te blijven. Het gebeurt regelmatig dat ministers en staatssecretarissen dat uit eigen beweging te vertrekken.