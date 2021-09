Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat horecagasten straks geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze buiten op een terras willen zitten. Dat blijkt donderdag bij een coronadebat over de afgelopen dinsdag aangekondigde maatregelen. Later op de avond volgt een officiële stemronde over de motie van onder meer het CDA en de PvdA.

In de huidige plannen van het kabinet moet per 25 september bij bijvoorbeeld een horecazaak, bioscoop of evenement een coronatoegangsbewijs worden getoond. Die maatregel wordt dan van kracht, omdat op diezelfde dag de anderhalvemeterregel afgeschaft wordt.

Vanuit de horeca werd al kritisch gereageerd op de aangekondigde beleidswijziging. Het controleren van de papieren bewijzen en QR-codes brengt extra kosten met zich mee. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam liet al weten dat er in haar stad "niet actief gehandhaafd" op de coronapascontroles zal worden.

In de Tweede Kamer vragen parlementariërs zich vooral af of het beleid verwarring zal scheppen. D66-Kamerlid Jan Paternotte verwacht dat Nederlanders zich gaan afvragen waarom een coronatoegangsbewijs niet nodig is in een park, maar wel op een terras. Partijen wijzen er ook op dat het coronavirus zich minder snel verspreidt in de buitenlucht.

Volgens demissionair premier Mark Rutte zou een uitzondering voor bijvoorbeeld terrassen het handhaven van coronatoegangsbewijzen veel moeilijker maken. "Voor de handhavers wordt het niet makkelijker als we weer onderdelen gaan snijden uit een eenduidig pakket", aldus de premier.

Rutte ziet daarnaast andere obstakels: "Wat doe je als je mensen op het terras hebt zitten, die binnen van het toilet gebruik willen maken? En wat gebeurt er als het gaat regenen en mensen naar binnen willen om te schuilen?"