Coalitiepartij ChristenUnie stemt voor de moties van afkeuring tegen de demissionaire ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) vanwege hun rol in het evacuatiebeleid. Daarmee lijken die te kunnen rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. De stemming is donderdagavond.

Dat laat de ChristenUnie donderdagmiddag weten.

"Uit alles blijkt dat er vanuit het Nederlandse kabinet onvoldoende coördinatie is geweest om te zorgen voor een, binnen de ingewikkelde omstandigheden, zo goed mogelijke operatie ten behoeve van de veiligheid van mensenlevens", laat ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder weten in een verklaring.

"Dat handelen is, zoals de bewindspersonen zelf ook zeggen, niet goed geweest en wat ons betreft ook afkeurenswaardig."

De moties werden woensdagnacht tijdens het debat over de situatie in Afghanistan ingediend. Toen werd al duidelijk dat de oppositie ermee in zou stemmen. Met steun van de ChristenUnie ontstaat er een nipte meerderheid.

Een motie van afkeuring is een van de zwaarste parlementaire instrumenten, het gebeurt zelden dat de Kamer zo'n oproep steunt.

De Kamer was kritisch op het kabinet vanwege de chaotisch verlopen evacuaties van mensen die de Nederlandse missie hebben geholpen. Een uren durend debat met Kaag, Bijleveld, demissionair premier Mark Rutte veranderde daar niets aan. Ook de gebrekkige informatievoorziening en het te laat of niet sturen van documenten zorgde voor irritatie.

Kaag en Bijleveld kunnen ondanks de motie aanblijven

In principe kunnen Kaag en Bijleveld ook na de aangenomen moties aanblijven. De vertrouwensvraag ligt niet op tafel zoals bij een motie van wantrouwen, dan wordt een minister of staatssecretaris opgeroepen te vertrekken.

Veel hangt ook af van de uitleg die Kamerleden geven als zij de motie steunen.

Indiener van beide moties, PvdA-Kamerlid Kati Piri, hekelde woensdag tijdens het debat het "lichtzinnig en te laat" handelen van Kaag. Lokaal ambassadepersoneel liep daardoor "ernstig gevaar". Bovendien is de Kamer daar volgens de oppositie "te laat en onvolledig" over geïnformeerd.

Bijleveld kreeg het verwijt dat zij moties van de Kamer niet uitvoerde. "Dat is een doodzonde, met rampzalige gevolgen voor tolken en ander personeel die voor Nederland hebben gewerkt", aldus Piri.

'Ik zou daar mijn eigen conclusies aan verbinden'

Opvallend genoeg hoeven we niet ver terug in de tijd om een voorbeeld van een aangenomen motie van afkeuring tegen een bewindspersoon erbij te halen. Op 1 april diende Kaag een motie van afkeuring in tegen premier Mark Rutte die op de VVD na door alle partijen werd gesteund.

Kaag gaf desgevraagd zelf haar oordeel over welke conclusie die motie zou moeten hebben. "Het zou mij in het diepste raken. Laat ik het zo stellen. Ik zou daar mijn eigen conclusies aan verbinden."