De 27-jarige Danny V. uit Heerlen is donderdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk, voor het bedreigen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt vorige zomer.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen over alle ontwikkelingen rondom Pieter Omtzigt

V. deed op 20 augustus vorig jaar mee aan een demonstratie op het Plein in Den Haag. Toen hij Omtzigt zag lopen, liep hij met een aantal anderen naar de politicus toe. V. sprak hem met luide stem aan, ging vlak voor hem lopen en blokkeerde hem de vrije doorgang, waardoor Omtzigt stil moest gaan staan.

Toen de politicus doorliep, schold V. hem uit en uitte hij een doodsbedreiging. Omtzigt hoorde pas de volgende dag via sociale media dat de verdachte riep: "Ik zal je doodslaan."

De politierechter veroordeelde de man vorig jaar november tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden voor een poging tot bedreiging, omdat Omtzigt de doodsbedreiging niet had gehoord. Het Openbaar Ministerie (OM) ging daarop in hoger beroep.

Het OM had bij het hof in Den Haag vier maanden gevangenisstraf geëist, waarvan één maand voorwaardelijk. Het hof maakte er twee maanden voorwaardelijk van, vanwege V.'s persoonlijke omstandigheden.