Oppositiepartijen zijn niet te spreken over het handelen van demissionair ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) bij de evacuatie van mensen uit Afghanistan. De aanwezige oppositiepartijen ondertekenden in de nacht van woensdag op donderdag een motie van afkeuring van de PvdA tijdens een debat.

De oppositiepartijen vertegenwoordigen vijftig zetels. Er wordt donderdagmiddag gestemd over de moties tegen Kaag en Bijleveld. Dan zal blijken of een meerderheid van de Kamer het kabinetshandelen afkeurt.

"Geen rookgordijnen meer, maar leg verantwoording af. En wat kregen we? Blokjes, verwijzingen naar latere evaluaties, afschuiven op anderen", zei PvdA-Kamerlid Kati Piri over het optreden van Kaag.

Piri noemde haar antwoorden tijdens het debat woensdagavond "volstrekt onvoldoende". De bewindsvrouw kon de PvdA'er niet overtuigen dat ze in deze crisis voldoende regie en leiderschap heeft genomen. "Dat keuren wij af."

De oppositiepartijen namen het Kaag kwalijk dat er "ondanks herhaalde waarschuwingen van het personeel zelf, er te lichtzinnig en te laat is gehandeld" bij het helpen van lokaal ambassadepersoneel. Daardoor liepen zij "ernstig gevaar".

Niet uitvoeren moties door Bijleveld 'doodzonde'

Bijleveld kreeg het verwijt dat zij moties van de Kamer niet uitvoerde. "Dat is een doodzonde, met rampzalige gevolgen voor tolken en ander personeel die voor Nederland hebben gewerkt", zei Piri.

Er zijn uiteindelijk 22 tolken en hun gezinnen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt achtergebleven in Afghanistan. De Kamer had het kabinet gevraagd om "alle Afghaanse tolken voor het einde van de Nederlandse militaire aanwezigheid in veiligheid te brengen". Maar dat is dus niet gebeurd.

Omdat Bijleveld volgens de oppositiepartijen in haar evacuatieplannen geen rekening heeft gehouden met de tolken en hun gezinnen, kreeg ook zij een motie van afkeuring van de oppositie.

Een motie van afkeuring is een zwaar parlementair middel. Ook als die niet wordt aangenomen, maar wel steun krijgt van bijna de gehele oppositie, betekent dat voor de bewindspersoon in kwestie behoorlijke politieke schade.

Kaag en Rutte betuigden spijt

Er is al weken flinke kritiek op de chaotisch verlopen evacuatie. Signalen vanuit Afghanistan werden te laat of niet opgepikt. Dat bleek andermaal toen de Volkskrant woensdagochtend onthulde dat de Nederlandse ambassade in Kaboel al maanden tevergeefs om evacuatieplannen vanuit Den Haag vroeg.

Kaag gaf woensdag toe dat er fouten zijn gemaakt omdat er gehandeld is met vijf "verkeerde aannames".

Zo werd Afghanistan veel sneller overlopen door de Taliban dan gedacht, hield de hoofdstad en standplaats van de Nederlandse ambassade Kaboel minder lang stand dan verwacht, waren de Afghaanse strijdkrachten verrassend zwak, waren de risico's op de luchthaven in Kaboel onderschat en was Nederland te afhankelijk van de VS. "Een bittere constatering", concludeerde Kaag.

Ook demissionair premier Mark Rutte ging door het stof. Hij had "diepe spijt" dat het niet is gelukt om iedereen die voor de Nederlandse missie heeft gewerkt uit Afghanistan te halen. "Ik vind het echt verschrikkelijk."