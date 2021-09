Informateur Johan Remkes ontmoet dit weekeinde de partijleiders van VVD, D66 en CDA op landgoed De Zwaluwenberg bij Hilversum. Ze gaan daar verder praten over de vorming van een kabinet, maakte Remkes woensdag bekend. Hij noemt het een "informele bijeenkomst".

De informateur praat met de partijen over hoe er constructief kan worden samengewerkt met de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Remkes hoopt dat de gesprekken bijdragen aan het onderlinge vertrouwen tussen de partijleiders.

Remkes denkt dat de inhoudelijke verschillen tussen de drie partijen "overbrugbaar" zijn en dat is volgens hem ook nodig voor een coalitie. "Er moet inhoudelijk cement zijn in een kabinet", aldus de informateur.

VVD, CDA en D66 hebben volgens Remkes geen combinaties uitgesloten, maar wel "voorkeuren doorgegeven". D66 ziet weinig in een minderheidscoalitie met zowel VVD als CDA, omdat in zo'n coalitie de balans zou ontbreken.

De leiders van de drie partijen nemen ook hun secondanten mee. Dat zijn Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66) en Pieter Heerma (CDA). Volgens de informateur is het de bedoeling dat de partijleiders en hun secondanten overnachten op het landgoed. Hij heeft geen signalen gekregen dat de politici niet zouden ingaan op zijn uitnodiging.

Remkes haalt in zijn uitnodiging aan de partijleiders de aanbeveling van informateur Mariëtte Hamer aan om een minderheidscoalitie te vormen uit een nader te bepalen combinatie van VVD, D66 en CDA. In 2007 en in 2017 gingen politici ook een weekend naar landgoed De Zwaluwenberg om te overleggen over de kabinetsformatie.