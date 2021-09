Nog voordat het debat over de situatie in Afghanistan feitelijk is begonnen, kraakt de Tweede Kamer al de opstelling van het kabinet vanwege de gebrekkige informatievoorziening. Antwoorden op belangrijke vragen werden pas dinsdagavond laat gestuurd, 24 uur later dan was beloofd. Daarbij bleek de informatie onvolledig, zo werd duidelijk uit een artikel in de Volkskrant van woensdagochtend.

"Het is moeilijk voor de Kamer om ons werk te doen en het kabinet te controleren als we de stukken structureel te laat krijgen", zei Kati Piri van de PvdA.

"Het is onvoorstelbaar dat we gisteravond om 22.30 uur een bak papier kregen, maar dat daarin cruciale informatie ontbreekt", zei SP'er Jasper van Dijk. Hij doelt op het nieuws van de Volkskrant waaruit blijkt dat de Nederlandse ambassade in Kaboel het kabinet maandenlang tevergeefs vroeg om een evacuatie voor het ambassadepersoneel voor te bereiden.

Pas twee dagen voordat de Afghaanse hoofdstad werd ingenomen door de Taliban, ondernam het kabinet actie, blijkt uit e-mailverkeer dat in het bezit is van de krant. "Een politieke doodzonde", vindt Van Dijk.

De Kamer vraagt nu om alle stukken die ten grondslag liggen aan de evacuatieoproep van de Nederlandse ambassade in Kaboel. Het debat wordt nu in ieder geval tot 14.00 uur geschorst, maar dat kan langer duren als die informatie pas op het laatste moment binnenkomt.

Demissionair ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) en demissionair premier Mark Rutte moeten straks verantwoording afleggen in de Kamer waarom de evacuatie zo traag op gang kwam.

Waarschijnlijk zijn er 22 tolken en hun gezinnen in Afghanistan achtergebleven na de beëindiging van de Nederlandse evacuatievluchten eind vorige maand. In totaal zijn tijdens de evacuaties 436 tolken en andere Afghanen die op een lijst van Defensie en Justitie stonden naar Nederland gekomen, schrijft het kabinet.