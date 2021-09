CDA-leider Wopke Hoekstra kijkt kritisch terug op zijn eigen rol na de verloren verkiezingen in maart. "Was ik voldoende voorbereid? Oogde het niet te zakelijk?", zei hij zaterdag tijdens zijn toespraak op het partijcongres in Den Bosch.

"Is het mij wel gelukt om onze diep doorleefde wortels, onze eigenheid, voldoende over het voetlicht te brengen?", vroeg Hoekstra zich hardop af.

De "uitglijders" in de campagne zoals het schaatsen in het Thialf in Heerenveen en zijn voorstel om de WW-duur te halveren, horen daar nog niet eens bij, zei hij.

Hoekstra noemde de situatie waar het CDA nu in zit "één van de moeilijkste momenten in de geschiedenis van onze partij" waarin "dingen anders zijn gelopen dan we allemaal graag hadden gewild."

Hoekstra wil leiding blijven geven aan de partij omdat hij "ten diepste overtuigd" is "van de waarde van ons verhaal voor de samenleving."

De verkiezingsnederlaag, maar ook het pijnlijke vertrek van Pieter Omtzigt, stond centraal op het congres. De naam van Omtzigt wordt al de hele dag in combinatie met applaus genoemd door partijleden in de Brabanthallen. Hoekstra benadrukte zelf ook nog maar eens: "De deur staat voor hem altijd open."