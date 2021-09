Oud-minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen mag twee jaar lang geen contact hebben met ambtenaren van de ministeries waar zij minister was. Dat liet demissionair premier Mark Rutte woensdag weten, nadat er verontwaardiging was ontstaan over haar nieuwe functie bij een lobbyorganisatie.

Van Nieuwenhuizen wordt per 1 oktober de nieuwe voorzitter van Vereniging Energie-Nederland, een brancheorganisatie van oliegiganten en energieleveranciers. Als oud-minister heeft zij waardevolle contacten met ambtenaren op de ministeries, maar die mag zij de komende twee jaar niet aanboren.

Rutte liet woensdag schriftelijk weten dat het lobbyverbod onder de integriteitscode valt en ook voor bewindspersonen zoals Van Nieuwenhuizen geldt.

Omdat zij in januari 2021 vijf dagen heeft ingevallen op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, mag zij strikt genomen ook geen contact hebben met ambtenaren van dat ministerie.

Verder laat Rutte weten dat het demissionaire kabinet erover nadenkt om nieuwe regelgeving op te tuigen voor bewindspersonen die hun carrière buiten de politiek voortzetten.