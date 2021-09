Pieter Omtzigt sluit een terugkeer naar het CDA uit. Hij hervat op 15 september zijn werk als Tweede Kamerlid na afwezigheid van een half jaar vanwege een burn-out. De politicus doet dat onafhankelijk als Groep Omtzigt, meldt hij in een interview met Tubantia.

"Ik heb nog steeds de idealen waarvoor ik gekozen ben", aldus Omtzigt. "En daarmee kan ik, helaas, niet anders dan alleen verdergaan."

Omtzigt stapte op 12 juni uit het CDA. Reden voor deze beslissing was het vernietigende memo dat hij als CDA-Kamerlid schreef over zijn ervaringen binnen de partij.

Als het memo niet was gelekt, was Omtzigt misschien op een ander moment vertrokken bij het CDA, zegt hij tegen Tubantia. "Maar er was natuurlijk al heel veel gebeurd."

"Nadat ik thuis was komen te zitten, waren daar de kabinetsnotities en is naar buiten gekomen hoe er met mij werd omgegaan, inclusief het verhaal 'Functie elders'. Het hele complex dat op tafel lag, was voor mij voldoende om te zeggen dat ik zo niet verder kan."

Omtzigt sluit samenwerking met CDA niet uit

Omtzigt zegt in de Tweede Kamer de samenwerking met het CDA te zoeken. Het Tweede Kamerlid laat weten dat ook het CDA idealen heeft die in de buurt van de zijne liggen.

Zaterdag houdt het CDA een partijcongres. Omtzigt is niet van plan dat te gaan volgen. De politicus zegt de CDA-periode voor zichzelf te hebben afgesloten.

Rond de toeslagenaffaire was Omtzigt een van de aanjagers die het schandaal bij de Belastingdienst aan het daglicht bracht. Het kabinet trad naar aanleiding van een vernietigende onderzoeksrapport in januari af.