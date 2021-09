Mona Keijzer was zaterdag de twaalfde bewindspersoon die het (demissionaire) kabinet-Rutte III verliet. De uittocht werd 3,5 jaar geleden in gang gezet door Halbe Zijlstra, na zijn leugen over een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Dit zijn in chronologische volgorde alle bewindspersonen die het huidige kabinet verlieten en degenen die voor hen in de plaats kwamen.

Halbe Zijlstra (VVD)

Stapt op 13 februari 2018 op als minister van Buitenlandse Zaken.

Reden: Zijn positie blijkt niet langer houdbaar nadat hij heeft moeten toegeven te hebben gelogen over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in 2006.

Opvolger: Stef Blok (VVD).

Mark Harbers (VVD)

Stapt op 21 mei 2019 op als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Reden: De bewindsman die verantwoordelijk is voor asielzaken vertrekt nadat bekend is geworden dat zijn ministerie cijfers over criminaliteit onder asielzoekers bewust onvolledig heeft weergegeven in een rapportage.

Opvolger: Ankie Broekers-Knol (VVD).

Menno Snel (D66)

Stapt op 18 december 2019 op als staatssecretaris van Financiën.

Reden: De fouten die door de Belastingdienst zijn gemaakt in de kinderopvangtoeslagaffaire zijn de bewindspersoon fataal geworden.

Opvolgers: Alexandra van Huffelen (D66) en Hans Vijlbrief (D66).

Bruno Bruins (VVD)

Stapt op 19 maart 2020 op als minister voor Medische Zorg.

Reden: Oververmoeidheid. Dat uitte zich een dag eerder in een flauwte van Bruins tijdens een debat over het coronavirus.

Opvolgers: Martin van Rijn (PvdA) wordt aangesteld als tijdelijke vervanger. Later neemt Tamara van Ark (VVD) het definitief over van Bruins. Bas van 't Wout (VVD) volgt op zijn beurt Van Ark op als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eric Wiebes (VVD)

Stapt op 15 januari 2021 op als minister van Economische Zaken.

Reden: De toeslagenaffaire, die in het kabinet-Rutte II mede onder de verantwoordelijkheid viel van Wiebes, toen staatssecretaris van Financiën.

Opvolgers: Infrastructuurminister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) neemt de taken van Wiebes tijdelijk over. Daarna wordt Van 't Wout benoemd als opvolger van Wiebes. Als Van 't Wout maanden later zelf opstapt, wordt Blok de nieuwe minister van Economische Zaken. Laatstgenoemde wordt op zijn beurt als minister van Buitenlandse Zaken opgevolgd door Sigrid Kaag (D66). Tom de Bruijn (D66) neemt Kaags ministerpost op Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over. Dennis Wiersma (VVD) wordt de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kabinet-Rutte III werd op 26 oktober 2017 beëdigd. Sinds 15 januari 2021 is het kabinet demissionair, vanwege de val als gevolg van de kindertoeslagenaffaire. Foto: ANP

Bas van 't Wout (VVD)

Stapt op 9 juli 2021 definitief op als minister van Economische Zaken en Klimaat.

Reden: Een burn-out die Van 't Wout dan al sinds eind mei thuishoudt.

Opvolgers: Blok neemt de taken van Van 't Wout deels over. Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) wordt benoemd als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, belast met de portefeuille klimaat en energie.

Stientje van Veldhoven (D66)

Stapt op 19 juli 2021 op als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Reden: Een nieuwe baan. Sinds 1 september is Van Veldhoven de nieuwe directeur Europa voor het World Resources Institute.

Opvolgers: Van Nieuwenhuizen neemt de taken van Van Veldhoven tijdelijk over. Kort daarna wordt Steven van Weyenberg (D66) benoemd als opvolger van Van Veldhoven.

Cora van Nieuwenhuizen (VVD)

Stapt op 31 augustus 2021 op als minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Reden: Een nieuwe baan. Van Nieuwenhuizen gaat per 1 oktober aan de slag bij Vereniging Energie-Nederland.

Opvolgers: Barbara Visser (VVD), die tot dan toe staatssecretaris van Defensie was. Defensieminister Ank Bijleveld (CDA) neemt op haar beurt de taken van Visser over.

Tamara van Ark (VVD)

Stapt op 3 september 2021 op als minister voor Medische Zorg.

Reden: Aanhoudende nekklachten.

Opvolgers: Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis (beiden Volksgezondheid, Welzijn en Sport) nemen haar taken over.

Sigrid Kaag (D66)

Stapt op 16 september 2021 op als minister van Buitenlandse Zaken.

Reden: Late evacuaties uit Afghanistan naar Nederland.

Opvolger: Ben Knapen (CDA).

Ank Bijleveld (CDA)

Stapt op 17 september op als minister van Defensie.

Reden: Dezelfde als Kaag: de late evacuaties uit Afghanistan naar Nederland. In eerste instantie vond Bijleveld het niet nodig om net als Kaag af te treden, maar een dag later wel.

Opvolger: Henk Kamp (VVD).

Mona Keijzer (CDA)