Drie staatssecretarissen die recent tot het demissionaire kabinet zijn toegetreden, geven hun zetel in de Tweede Kamer alsnog op. Dat hebben VVD'ers Dilan Yesilgöz (Economische Zaken en Klimaat) en Dennis Wiersma (Sociale Zaken) en D66'er Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) donderdag laten weten. De aanstelling van de staatssecretarissen leidde tot verontwaardiging, omdat die op gespannen voet stond met de Grondwet.

De drie politici werden staatssecretaris terwijl ze ook Kamerlid bleven. Woensdag concludeerde de Raad van State (RvS) dat dit niet in strijd is met de Grondwet. Wel is de situatie "uit grondwettelijk oogpunt ongelukkig", aldus het adviesorgaan van de regering. De Raad van State adviseert de wetgeving hierover te verduidelijken.

De drie staatssecretarissen schrijven in hun verklaring aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp dat er geen onverenigbaarheid van functies is, maar dat er inmiddels toch discussie over is ontstaan. Omdat de Raad van State adviseert de wet op dit punt te verduidelijken, hebben Yesilgöz, Wiersma en Van Weyenberg besloten direct hun Kamerzetel op te geven.

"Een debat in de Kamer kan dan gaan over de fundamentele vraag die de Raad van State stelt in haar evenwichtige advies over het toetreden van Kamerleden tot een demissionair kabinet, niet over onze drie benoemingen", aldus de drie bewindslieden in de brief aan Bergkamp.