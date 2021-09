De VVD draagt oud-minister Johan Remkes voor als nieuwe informateur. Dat bevestigen ingewijden woensdag na een bericht van RTL Nieuws. Of hij daadwerkelijk wordt aangesteld om de vastgelopen kabinetsformatie vlot te trekken, is aan de Tweede Kamer. Die debatteert daar naar verwachting volgende week over.

Remkes is VVD-politicus en was onder meer minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tussen 2002 en 2007. Hij was verkenner in een eerdere fase van de formatie.

Het is de huidige informateur Mariëtte Hamer niet gelukt een doorbraak te forceren. Waarschijnlijk komt zij deze week met haar eindverslag. De vermoedelijke conclusie is dat er als gevolg van onderlinge blokkades geen meerderheidscoalitie is te vormen met de zes partijen die in de afgelopen weken nog om de tafel zaten. Naast de VVD waren dat D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie.

Een minderheidskabinet lijkt de enige overgebleven oplossing, maar de partijen zijn het er evenmin over eens wie daar dan in moeten zitten. Remkes zal dat moeten gaan onderzoeken, is de verwachting.

Zijn voordracht kan volgens Haagse bronnen rekenen op instemming van in ieder geval D66 en het CDA, de twee andere partijen waarnaar wordt gekeken.