Informateur Mariëtte Hamer komt donderdagmiddag met haar verslag over het vastgelopen formatieproces. Ook zal ze haar verslag toelichten, melden ingewijden in Den Haag. De Kamer gaat waarschijnlijk dinsdag over het verslag in debat.

Bijna zes maanden na de verkiezingen is een meerderheidskabinet alleen maar verder uit zicht geraakt. VVD en CDA gooiden deze week definitief de deur dicht voor een coalitie met D66, PvdA en GroenLinks.

Die laatste twee partijen weigeren elkaar nog altijd los te laten om zo de linkse samenwerking te versterken. D66 wil op zijn beurt niet in een nieuw kabinet gaan zitten met de ChristenUnie, vanwege de kloof met die partij over onder meer medisch-ethische kwesties.

Doordat niemand wil bewegen, lijkt een minderheidscoalitie de enige overgebleven optie. De andere mogelijkheid, een meerderheid over rechts, werd eerder al uitgesloten door VVD en CDA. Die willen allebei niet samenwerken met de PVV en FVD.