Pieter Omtzigt is op 17 september te gast in de nieuwe talkshow Plein Publiek van het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Het wordt het eerste publieke optreden van het Kamerlid, dat zich in mei dit jaar ziek meldde. Omtzigt zal onder meer de politieke plannen bespreken die hij voor zijn fractie heeft.

Wat gebeurde er ook alweer met Pieter Omtzigt? Na de verkiezingen in maart lekte een notitie van verkenner Kajsa Ollongren uit met de woorden: "Positie Omtzigt - functie elders".

Dat ligt gevoelig, omdat Omtzigt een van de meest kritische Kamerleden is. Hij was een van de aanjagers die de toeslagenaffaire aan het licht bracht, waardoor het vorige kabinet viel.

De formatiegesprekken zitten mede door het uitlekken van die notitie nog altijd muurvast.

In juni verliet Omtzigt na achttien jaar het CDA, omdat een explosieve memo van hem uitlekte. Omtzigt veegde daarin de vloer aan met de partij.

Ook kondigt hij "zijn politieke plannen voor een nieuw sociaal contract" en plannen "om de grondwettelijke plicht om voor bestaanszekerheid en woningen te zorgen" aan, valt te lezen op de website van De Balie.

Het eerste publieke optreden van het Kamerlid is sneller dan verwacht: eerder zou een lezing op 24 september in Amsterdam zijn eerste publieke optreden zijn.

De 47-jarige Omtzigt meldde zich in de week van 25 mei ziek voor een periode van zestien weken. In de tussentijd werd de voormalig CDA'er vervangen door oud-partijgenoot Henri Bontenbal.

