Cora van Nieuwenhuizen (VVD) stapt op als demissionair minister van Infrastructuur. Ze heeft een andere baan gevonden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdagochtend.

Barbara Visser (VVD), nu nog staatssecretaris Defensie, volgt Van Nieuwenhuizen op. Dinsdagmiddag zal Visser op Paleis Noordeinde worden beëdigd door de Koning. Defensieminister Ank Bijleveld (CDA) neemt de taken van haar over.

Van Nieuwenhuizen gaat per 1 oktober aan de slag bij Vereniging Energie-Nederland. Die brancheorganisatie meent in haar een nieuwe voorzitter met "ervaring en daadkracht" te hebben gevonden.

Voordat Van Nieuwenhuizen in 2017 minister werd, was zij onder meer Tweede Kamerlid en Europarlementariër namens de VVD. Twee jaar geleden sprak ze in een interview met Elsevier nog de ambitie uit om ooit Mark Rutte op te volgen als partijleider.

Veel verschuivingen in demissionair kabinet

In het demissionaire kabinet heeft de laatste tijd een aantal verschuivingen plaatsgevonden. Zo werd oud-wethouder van Den Haag Tom de Bruijn (D66) eerder deze maand beëdigd als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

VVD-Kamerlid Dennis Wiersma is staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geworden. En D66-Kamerlid Steven van Weyenberg is benoemd tot staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Dit gebeurde nadat Sigrid Kaag (D66) minister van Buitenlandse Zaken was geworden en de post voor Buitenlandse Handel er niet meer bij kon doen. Wouter Koolmees (D66) kon het werk van de staatssecretaris van Sociale Zaken er niet meer bij doen en wilde er weer een staatssecretaris bij.