Het ziekteverlof van het veelbesproken Kamerlid Pieter Omtzigt komt medio september ten einde. De voormalig CDA'er is dan zestien weken vervangen door oud-partijgenoot Henri Bontenbal, omdat Omtzigt overwerkt thuiszit. Hij heeft nog geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst. Daarover wilde Omtzigt pas een besluit nemen als hij "volledig hersteld" was.

Wat gebeurde er ook alweer met Pieter Omtzigt? Na de verkiezingen in maart lekte een notitie van verkenner Kajsa Ollongren uit met de woorden: "Positie Omtzigt - functie elders".

Dat ligt gevoelig, omdat Omtzigt een van de meest kritische Kamerleden is. Hij was een van de aanjagers die de toeslagenaffaire aan het licht bracht, waardoor het vorige kabinet viel.

De formatiegesprekken zitten mede door het uitlekken van die notitie nog altijd muurvast.

In juni verliet Omtzigt na achttien jaar het CDA, omdat een explosieve memo van hem uitlekte. Omtzigt veegde daarin de vloer aan met de partij.

Omtzigt kan een nieuwe periode ziekteverlof aanvragen. Kamerleden kunnen zich maximaal drie keer laten vervangen.

De Tweede Kamer is momenteel met zomerreces en keert op maandag 6 september terug. Het ziekteverlof van Omtzigt komt ten einde in een periode waarin nog altijd formatiegesprekken plaatsvinden. Daarin speelt de gelekte notitie over hem inmiddels een veel kleinere rol.

Om een meerderheid te bereiken moeten de VVD, D66 en het CDA in zee met de ChristenUnie, of met GroenLinks en de PvdA. De laatstgenoemde partijen hebben aangegeven dat zij in de formatie als één fractie opereren, hoewel slechts een van beide partijen al voldoende zou zijn voor een meerderheidskabinet.

De VVD en het CDA willen echter niet met beide linkse partijen in een kabinet stappen, terwijl D66 het liefst niet met de ChristenUnie in een nieuw kabinet stapt. Fractievoorzitters van de zes partijen spraken elkaar eind augustus over de situatie, maar bijna een half jaar na de verkiezingen lijkt een doorbraak nog ver weg.

Correctie: In dit artikel stond eerst aangegeven dat Pieter Omtzigt in de week van 6 zes september officieel zou terugkeren als Kamerlid. Dit klopt niet: Hij vertrok in de week van 25 mei en zou dus pas in de week van 13 september op zijn vroegst terugkeren. De informatie is aangepast.