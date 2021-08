De leden van de PvdA gaan niet op voorhand voor coalitieonderhandelingen met de VVD en demissionair premier Mark Rutte liggen. Op een politieke ledenraad besloten zij niet te stemmen over een motie die ertoe oproept niet in een nieuw kabinet-Rutte te stappen.

Binnen de PvdA klinkt kritiek op een eventuele kabinetsdeelname, omdat het zou betekenen dat er een hernieuwde samenwerking met de VVD komt. Na deelname aan het kabinet-Rutte II leden de sociaaldemocraten de zwaarste verkiezingsnederlaag in hun geschiedenis.

De critici wilden met een motie verhinderen dat de PvdA nog eens in zee gaat met Rutte. Daartegen werd met succes bezwaar gemaakt, omdat het in strijd zou zijn met de partijregels. Die schrijven voor dat de leden achteraf oordelen over een eventueel onderhandelingsresultaat.

PvdA-leider Lilianne Ploumen had haar partijgenoten ertoe opgeroepen niet voor de formatiegesprekken te gaan liggen. Het gevolg zou zijn dat de rechtse partijen "hun gang kunnen gaan", waarschuwde zij. "Dan wordt de champagne ontkurkt in de boardrooms en blijven gewone mensen weer met lege handen achter."

Ploumen vindt dat het aan haar partij en GroenLinks is om de rechtse partijen "op het rechte pad te houden". Dat kan ook vanuit de oppositie, erkent Ploumen, maar ze wil "niet weer vier jaar naar stilstand kijken".