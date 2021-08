Informateur Mariëtte Hamer zet haar poging om onderhandelingen over een nieuw kabinet op gang te brengen dinsdagochtend voort. Hamer had de vraag welke partijen met elkaar om tafel gaan eigenlijk half augustus al beantwoord willen hebben, maar een doorbraak lijkt nog altijd ver weg.

Hamer ontvangt dinsdag om 10.00 uur Sigrid Kaag en Rob Jetten van D66. Om 11.30 uur schuiven Mark Rutte en Sophie Hermans aan namens de VVD, om 13.00 uur gevolgd door Wopke Hoekstra en Pieter Heerma van het CDA.

Na een pauze van enkele weken werden de gesprekken onder leiding van Hamer vorige week hervat. VVD en D66 hebben op haar verzoek een document op hoofdlijnen opgesteld dat de basis moet gaan vormen voor een nieuw regeerakkoord. Het was de bedoeling dat andere partijen naar aanleiding daarvan bepaalden of zij wilden meepraten of niet.

Tot een schifting heeft die aanpak evenwel nog niet geleid. PvdA en GroenLinks reageerden positief op het document en zien er voldoende basis in voor onderhandelingen. CDA en ChristenUnie lieten zich minder duidelijk uit maar zijn in ieder geval niet afgeschrikt door wat zij gelezen hebben.

Aan de blokkades die sommige partijen opwerpen is evenwel nog niets veranderd. D66 wil niet opnieuw met de ChristenUnie regeren, de VVD wil nog altijd niet met zowel de PvdA als GroenLinks in zee, terwijl die twee linkse partijen nog steeds niet zonder elkaar willen komen onderhandelen.