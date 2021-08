Het demissionaire kabinet wil "alles op alles" zetten om naast tolken ook andere Afghaanse medewerkers te evacueren, maar dat is voor de Tweede Kamer niet genoeg. Een meerderheid wil dat deze mensen, net als de tolken, recht krijgen op asiel via een speciale regeling. Kamerleden kwamen woensdagmiddag hard in aanvaring met de demissionaire bewindslieden, die deze eis niet willen inwilligen.

Een Kamermeerderheid wil dat bijvoorbeeld bewakers, koks, journalisten en medewerkers van mensenrechtenorganisaties als 'systematisch vervolgde groep' worden aangemerkt, net als de tolken. Na een verhitte discussie, waarbij de emoties hoog opliepen, bleek dit een brug te ver voor het kabinet. Dit ondanks een motie van D66, die met een meerderheid van stemmen is aangenomen.

"We willen geen mensen achterlaten die gevaar lopen omdat ze voor ons hebben gewerkt", zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag aan het begin van het debat. Ze erkende dat het kabinet, dat vorige week nog zei terughoudend te zijn bij het naar Nederland halen van meer dan alleen tolken, dit weekend van standpunt is veranderd.

Even leek het erop dat de Kamer en het kabinet op dezelfde lijn zaten. De beleidswijziging werd blij ontvangen, maar als snel kwam het tot een botsing toen het over de uitvoering van de motie ging.

"Ik heb gisteren bewust al de motie voorgelezen omdat er crisis is. Zodat u alvast aan de slag kunt met het maken van een evacuatieplan. U gaat me toch niet vertellen dat u gaat wachten totdat de Kamer vanavond om middernacht stemt over de motie?", vroeg ze zichtbaar geëmotioneerd. "Ik sta hier te koken van woede", aldus Kati Piri (PvdA).

SP-Kamerlid Renske Leijten liep zuchtend en geërgerd weg toen demissionair Defensieminister Ank Bijleveld geen antwoord wilde geven op de vraag of het kabinet de motie wel of niet gaat uitvoeren. De bewindsvrouw liet weten dat demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol later in het debat de motie zou behandelen.

Kabinet wil Afghaanse medewerkers in Nederland individueel beoordelen

Al snel bleek dat het kabinet de motie anders interpreteerde dan de Kamerleden. Het kabinet wil "alles op alles zetten" om Afghaanse medewerkers naar Nederland te krijgen voor wie de situatie "schrijnend en acuut" is, zei demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. Daarmee komt ze tegemoet aan het eerste deel van de motie, waarin de Kamer om een zo snel mogelijke evacuatie vraagt.

Het kabinet wil echter pas dat "na hopelijk een succesvolle evacuatie" op individueel niveau wordt beoordeeld of deze mensen recht hebben op asiel. Dat betekent dat zij niet worden aangemerkt als systematisch vervolgde groep, zoals de tolken. Broekers-Knol wees op de veiligheidsrisico's, die ook VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden dinsdag aanstipte tijdens het debat. Volgens hem zouden er mogelijk Afghanen tussen zitten die banden hebben met de Taliban. "Als het kabinet de motie zo mocht lezen", wilde de demissionair staatssecretaris de motie oordeel Kamer geven en uitvoeren.

Na een verhitte discussie tussen de staatssecretaris en Kamerleden onderling, een schorsing en overleg met Kamervoorzitter Vera Bergkamp, liet Belhaj weten de motie niet te willen veranderen, waarna Broekers-Knol de motie moest ontraden. Daarmee geeft ze een negatief stemadvies aan de Kamerleden.

Desondanks stemde een meerderheid van de Kamer vervolgens voor de motie.