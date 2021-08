De Tweede Kamer wil dat de Raad van State zich buigt over de vraag of de onlangs benoemde staatssecretarissen hun Kamerzetel mogen behouden. Na ontvangst van dat advies komt er een debat over de kwestie met demissionair premier Mark Rutte.

Sinds de Tweede Kamerverkiezingen in maart zijn de Kamerleden Dilan Yesilgöz (VVD), Dennis Wiersma (VVD) en Steven van Weyenberg (D66) als staatssecretaris toegetreden tot het demissionaire kabinet. Sommige partijen vinden dat zij hun zetel moeten opgeven, omdat bewindspersonen volgens de Grondwet niet ook parlementariër kunnen zijn.

Een uitzondering geldt voor demissionaire bewindspersonen en die is volgens Rutte ook van toepassing op de nieuw aangestelde staatssecretarissen. Zij mogen wel Kamerlid zijn, maar niet het woord voeren tijdens debatten waarin andere kabinetsleden beleid verdedigen, een stemverklaring afleggen of optreden als plaatsvervangend voorzitter.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp zei afgelopen weekend dat op basis van de Grondwet niet zonder meer gesteld kan worden dat de demissionaire staatssecretarissen hun Kamerlidmaatschap moeten opgeven. Zij opperde daarbij wel dat de Kamer de Raad van State kan vragen hoe het betreffende artikel in de Grondwet moet worden uitgelegd. Op verzoek van de SGP gebeurt dat nu ook. Kenners van het staatsrecht Wim Voermans en Bert van den Braak waren eerder kritisch over de gang van zaken.

Wat SP, PVV en BIJ1 betreft, zouden de staatssecretarissen ook zelf uitleg moeten komen geven in de Tweede Kamer. Maar een ruime meerderheid besloot dat het voldoende is als Rutte bij het debat aanwezig is. Bergkamp zal de Raad van State vragen snel met het advies te komen, zodat de Kamer er snel over kan spreken.