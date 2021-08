ChristenUnie-Leider Gert-Jan Segers vraagt zich af waarom hij nog is uitgenodigd voor formatiegesprekken terwijl D66 niet bereid is samen te werken met de partij. In een interview met het AD liet D66-leider Sigrid Kaag weten nog steeds niet met de partij om tafel te willen. "Dan houdt het een keer op", zei Segers dinsdag voorafgaand aan zijn bezoek aan informateur Mariëtte Hamer.

"Gezien de stroperigheid van het proces wilde ik me verantwoordelijk opstellen. Maar ik heb gisteren (in het artikel van AD, red.) gelezen dat wij ongewenst zijn. Dan is mijn grote vraag: waarom zit ik hier?", aldus Segers.

Hij wijst op het feit dat we inmiddels vijf maanden na de verkiezingen zijn aanbeland. De CU-leider ziet de woorden van Kaag niet meer als een tactische manoeuvre. "Het houdt een keer op."

Segers roept al sinds de verkiezingen dat hij niet staat te trappelen om weer mee te regeren. Toch benadrukt hij dat hij in deze "moeilijke fase" niet een blokkerende partij wil zijn. "Ik heb gezegd dat ik bereid ben te praten."

Hoekstra wil ook eigen idealen verwezenlijkt zien

De ChristenUnie-leider was niet de enige die dinsdag op bezoek kwam: informateur Hamer ontving alle vier de beoogde coalitiepartners van D66 en de VVD. Zij kregen een samenvatting te zien van wat D66-leider Kaag maandag bestempelde als "een aanzet tot een opzet van een regeerakkoord".

CDA-leider Wopke Hoekstra was als eerste aan de beurt. "Er zitten zeker dingen in die me aanspreken, ook dingen die me niet aanspreken", zei hij. Hoekstra noemt dat "onvermijdelijk" als twee andere partijen samen zo'n stuk opstellen.

Of het CDA op basis van de inhoud bereid is mee te praten over een nieuwe coalitie, wil hij nog niet zeggen. "Het is belangrijk dat je dan ook je eigen idealen verwezenlijkt ziet." Opvallend was dat zijn secondant, CDA-Kamerlid Pieter Heerma, ook al voor het gesprek was uitgenodigd.

Ploumen en Klaver houden elkaar nog steeds vast

PvdA-leider Lilianne Ploumen en GroenLinks-leider Jesse Klaver kwamen opnieuw samen op bezoek. Zij hebben altijd gezegd niet zonder de ander in een coalitie te willen stappen. "Er ligt een goede basis en dat kan een startpunt zijn van gesprekken", zei Klaver over het document van Kaag en VVD-leider Mark Rutte. Ook Ploumen was enthousiast over wat er op tafel ligt.

De twee leiders hebben nogmaals laten weten elkaar niet los te laten. Daarmee lijkt de formatie weer op het punt van eind juni te zijn beland.

De verkennende gesprekken belandden toen in een impasse als gevolg van de onderlinge blokkades. Rutte en Hoekstra geven de voorkeur aan een coalitie met D66 en de CU, maar Kaag wil liever onderhandelen met GroenLinks en PvdA. Dat zien de VVD en het CDA dan weer liever niet gebeuren: zij vinden dat één linkse partij te veel.

De vraag is nu wat Hamers volgende stap zal zijn om toch partijen aan tafel te krijgen, zodat na vijf maanden van verkennende gesprekken gestart kan worden met onderhandelingen.