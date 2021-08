Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet alle Afghanen die Nederland ondersteund hebben ophaalt uit Afghanistan, niet alleen tolken. De Kamer geeft daarmee gehoor aan oproepen van militaire- en politievakbonden en hulporganisaties. D66 heeft daar een motie voor opgesteld, die kan rekenen op kamerbrede steun.

De partijen willen dat het kabinet de groep samen met Nederlands en Afghaans ambassadepersoneel, tolken en de resterende aanwezige Nederlandse staatsburgers zo snel mogelijk evacueert en de formaliteiten voor hun asielaanvraag in Nederland afhandelt. Als de evacuatie niet mogelijk blijkt wil de Kamer dat de medewerkers als risicogroep worden aangemerkt bij de asielaanvraag in Nederland.

Het gaat om ten minste medewerkers die de Nederlandse overheid hebben bijgestaan (onder andere bewakers, judiciële medewerkers, koks, chauffeurs), medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten, mensenrechten en in het bijzonder vrouwenrechtenverdedigers en (fixers van) journalisten.

"Ook deze medewerkers moeten worden teruggehaald. Het zijn onze mensen", zegt Kati Piri (PvdA). Daarnaast vindt ze het "te gênant voor woorden dat het kabinet steeds achter de broek gezeten moet worden".

"De situatie in Afghanistan wordt met de dag erger. We hebben een morele plicht om er alles aan te doen om veiligheid te garanderen voor de mensen die voor Nederland hebben gewerkt. Wij kunnen onze handen niet van hen af trekken", aldus Don Ceder (ChristenUnie).

Kamerlid Laura Bromer (GroenLinks): "Of het nu koks, beveiligers of Afghanen zijn die bij Nederlandse ontwikkelingsprojecten werkten, zij lopen nu gevaar omdat ze ons hielpen. Dat is onverteerbaar. We hebben de morele verplichting om mensen die voor ons hebben gewerkt te helpen. Ruimhartig en zo snel mogelijk."

Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Laurens Dassen (Volt) lieten van zich horen op BNR en op twitter.

CDA wil ook zo snel mogelijk meer mensen ophalen

Hoewel het CDA eerst nog wat terughoudend was over het ophalen van meer Afghaanse medewerkers, sluiten de christendemocraten zich nu aan bij de eerder genoemde partijen.

"We hebben een morele verplichting om mensen die voor ons gewerkt hebben en nu gevaar lopen, hierheen te halen. Ook journalisten en mensenrechtenactivisten die nu gevaar lopen. De bureaucratie regelen we wel in Nederland", zegt CDA-Kamerlid Derk Boswijk. Hij benadrukt wel dat het realiseren van het plan heel moeilijk is gezien de huidige militaire situatie en omdat Nederland in de afgelopen twintig jaar op meer dan vijf plekken heeft gewerkt.

VVD wil andere medewerkers zorgvuldig beoordelen

De VVD neemt net een ander standpunt in. "De tolken hebben onze prioriteit, net als ambassadepersoneel en Nederlanders die in Afghanistan zijn. Voor andere mensen die werkzaamheden voor ons hebben verricht moet er op individueel niveau gekeken worden of iemand in levensgevaar verkeert. Sommige beveiligers hadden banden met de Taliban, dus je moet zorgvuldig beoordelen om wie het gaat", aldus Kamerlid Jeroen van Wijngaarden.

De Kamer debatteert dinsdagochtend met de demissionaire ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) en demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) over de situatie in Afghanistan.

De motie van D66 wordt woensdag ingediend, waarop de Kamer erover zal debatteren.