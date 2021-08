De Tweede Kamer onderbreekt aanstaande dinsdag het reces voor een debat over de situatie in Afghanistan en de tolken die daar voor Nederland hebben gewerkt. Een voorstel van D66 om daarover te debatteren met de betrokken bewindslieden kan rekenen op steun van een meerderheid van de Kamer.

Van de 273 tolken die voor Nederland hebben gewerkt, zijn er nu in totaal zo'n 110 met hun gezin naar Nederland gehaald, zei demissionair defensieminister Ank Bijleveld eerder vrijdag. De rest hoopt ze "versneld" naar Nederland te kunnen halen.

Volgens Vluchtelingenwerk Nederland zijn sinds juni 38 Afghaanse tolken en hun gezin naar Nederland gekomen. Zeker 53 tolken die in de procedure zitten om naar Nederland te komen, zijn nu nog in Afghanistan.

Meerdere partijen in de Tweede Kamer vinden dat Nederland niet alleen Afghaanse tolken maar ook anderen die de Nederlandse missie in Afghanistan hielpen, moet beschermen. Onder meer coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hebben Bijleveld gevraagd of juristen of beveiligers die Nederland hielpen asiel verdienen, net zoals de tolken.

Het ministerie van Defensie zei eerder niet van plan te zijn meer groepen toe te laten, omdat het tot een "niet-beheersbare toename" van asielaanvragen zou leiden. Tolken komen wel in aanmerking voor asiel, omdat de Taliban wraak op hen willen nemen wegens de samenwerking met buitenlandse machten.