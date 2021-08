Informateur Mariëtte Hamer verwacht dat er "binnen afzienbare tijd" meer duidelijkheid komt over welke partijen verdere formatieonderhandelingen met VVD en D66 zullen voeren. Begin volgende week zullen CDA, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie worden uitgenodigd voor een gesprek over de door Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) opgestelde "bouwstenen voor een mogelijk regeerakkoord".

De twee winnaars van de verkiezingen werden eind juni door Hamer aan het werk gezet, omdat het niet lukte om onderhandelingen te starten met meerdere partijen. Rutte en Kaag moesten een basis voor een mogelijk regeerakkoord schrijven, waar andere partijen rond half augustus bij zouden kunnen aansluiten.

"Mijn inschatting is dat het proces inmiddels zo ver gevorderd is dat de gesprekken hierover met de andere vier beoogde partijen begin volgende week kunnen worden gevoerd. Afhankelijk van het verloop van deze gesprekken moet er binnen afzienbare tijd duidelijkheid komen met welke partijen verdere onderhandelingen kunnen worden voortgezet", schrijft de informateur aan de Tweede Kamer.

Eerder deze week ontstond er onrust in de Tweede Kamer, omdat het de afgelopen weken muisstil was rond de formatie. VVD en D66 hadden eerder laten weten vakantie te nemen. Een meerderheid van de Kamerleden wilde woensdag van Hamer weten hoe het proces vordert.

Hamer wilde de vrolijkheid terugbrengen in de formatie

Hamer gooide het eind juni over andere boeg toen ze het niet voor elkaar kreeg met een beoogde meerderheidscoalitie onderhandelingen te starten. Na wekenlang aftasten bleven naast VVD en D66 ook CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie over bij de partijen die mogelijk een coalitie kunnen vormen.

De formatie liep vlak voor het reces dan ook vast op de wie-met-wievraag. VVD en CDA willen niet met PvdA én GroenLinks in een kabinet stappen, omdat dat getalsmatig niet nodig is. Tegelijk houden de twee linkse partijen elkaar vast. Door deze blokkades was de stap naar een vier- of vijfpartijencoalitie op dat moment "een stap te ver", aldus Hamer.

Het is afwachten of deze stap nu wel gezet kan worden en of deze blokkades nog een rol spelen. Hamer had eind juni "goede hoop" dat partijen in een later stadium zouden willen aansluiten.