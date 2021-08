De Tweede Kamer wil van informateur Mariëtte Hamer weten hoe het formatieproces vordert. Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft daarom om een brief met de laatste stand van zaken gevraagd.

PVV-leider Geert Wilders wil naast de brief ook een debat, maar een meerderheid van de Kamer steunt zijn voorstel niet en wil pas een debat als er een eindverslag van Hamer is. Wilders wil demissionair premier Mark Rutte bevragen over de politieke besluiten die nog worden genomen tijdens de formatie.

Bergkamp ziet dat de behoefte aan een update van Hamer over de formatie breder wordt gedragen in het parlement. "Ook vanuit de samenleving bereiken mij dergelijke berichten", schrijft ze woensdag aan de informateur.

Wanneer Hamer van zich zal laten horen, is nog niet zeker. De Tweede Kamer heeft volgens de planning tot en met 6 september reces.

Betrokkenen rond de formatie laten in gesprek met NU.nl weten dat VVD en D66 deze week, na een vakantiepauze, "met frisse blik" kijken naar wat ze voor de vakantie hebben opgetekend. De bronnen verwachten dat Hamer volgende week of die week erop laat weten hoe ze verder wil in het formatieproces.