Uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers worden in het komende half jaar niet gedwongen uitgezet naar Afghanistan. Volgens demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) is de situatie in het Centraal-Aziatische land te zeer verslechterd voor uitzettingen. De komende tijd stonden er overigens al geen uitzettingen gepland.

"Met het instellen van een besluit en vertrekmoratorium wordt mijns inziens recht gedaan aan de snel veranderende en verslechterende situatie en kan met een beslissing worden gewacht tot er een meer stabiel beeld is van de situatie in Afghanistan", aldus Broekers-Knol.

De afgelopen week was er ophef, omdat Nederland er samen met vijf andere EU-landen bij Afghanistan op aandrong om asielzoekers op te nemen. Volgens de lidstaten moest een eerder dit jaar met de Afghanen gesloten overeenkomst over migratie worden gehandhaafd. Coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie drongen er deze week op aan te stoppen met de uitzettingen.

Sinds de terugtrekking van de internationale troepenmacht uit Afghanistan zijn de Taliban bezig aan een opmars in het land, waardoor de veiligheidssituatie er in rap tempo verslechtert.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt momenteel aan een inschatting van de situatie in Afghanistan. De uitkomst werd eigenlijk pas in oktober verwacht, maar dit proces wordt nu versneld. Tot die tijd worden er dus geen gedwongen uitzettingen verricht. Ook wordt de beslistermijn van lopende asielaanvragen en nieuw ingediende asielaanvragen met een jaar verlengd.

Vluchtelingenwerk: 'Afghanen kunnen zich melden bij azc's'

Een woordvoerder van Vluchtelingenwerk noemt het "niet meer dan logisch" dat het ministerie nu besluit tot een uitzetmoratorium. "We waren geschokt over het feit dat Nederland samen met vijf andere Europese landen bij het standpunt bleef dat Afghanen teruggestuurd moesten worden."

Volgens Vluchtelingenwerk betekent het moratorium een aanzienlijke verandering voor de Afghanen die nu in Nederland verblijven. Volgens een woordvoerder kunnen "naar schatting enkele honderden Afghanen" die zijn afgewezen en op dit moment toch nog in Nederland verblijven zich opnieuw melden bij asielzoekerscentra. Verder kan er niemand meer worden uitgezet. Naar schatting van de organisatie zitten op dit moment minder dan vijf Afghanen in vreemdelingendetentie.

Asieladvocaat Wil Eikelboom noemt het "verstandig" om pas op de plaats te maken. "Maar dat mag niet betekenen dat Afghaanse asielzoekers die een grote kans hebben om te worden toegelaten, zoals alleenstaande vrouwen, hierdoor nog langer wachten op duidelijkheid." Hij noemt het verder "logisch" als staatssecretaris Broekers-Knol voor asielzaken haar handtekening onder de brief aan de Europese Commissie intrekt nu een moratorium is afgekondigd.