BIJ1 heeft Quinsy Gario uit de partij gezet, schrijft Trouw. Volgens een woordvoerder van de partij is zijn lidmaatschap ingetrokken vanwege "signalen dat niet iedereen zich veilig voelde binnen de partij", die te maken zouden hebben met Gario.

Bij de Kamerverkiezingen van 17 maart stond kunstenaar en activist Gario op de tweede plek op de lijst van BIJ1. De partij behaalde één zetel, die wordt ingenomen door partijleider Sylvana Simons. Gario is haar eerste vervanger.

De Kiesraad kijkt niet naar partijlidmaatschap, maar naar de plek op de kieslijst. Zou Simons een stap terug doen, dan komt Gario alsnog in aanmerking voor de zetel, tenzij hij daarvan afziet.

Advocatenbureau Van Overbeek de Meyer onderzocht de zaak. Volgens de woordvoerder van BIJ1 is het bestuur van de partij geschrokken van de resultaten. Daarop werd besloten Gario's lidmaatschap in te trekken. De partij maakt niet meer bekend over de reden waarom Gario uit de partij is gezet.

Volgens Gario had hij zelf pestgedrag en machtsmisbruik binnen de partij willen aankaarten. Ook zou hij geen kans hebben gehad om zijn verhaal te doen bij de onderzoekscommissie. Hij is ook nog niet officieel geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

De woordvoerder van BIJ1 laat aan Trouw weten dat het bestuur hierover komende maand in gesprek gaat met Gario. Ook kan hij nog bezwaar maken tegen het opzeggen van zijn lidmaatschap.