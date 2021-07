Het onlangs versoepelde advies voor thuiswerken, wordt toch weer aangescherpt. Dat betekent dat ‘werk thuis, tenzij het niet anders kan’, weer de norm wordt, liet demissionair premier Mark Rutte woensdag weten tijdens het coronadebat.

Sinds 26 juni geldt dat wie nu nog thuis werkt, in overleg met de werkgever maximaal de helft van hun tijd ook op kantoor kan werken.

"We gaan terug naar het vorige advies", zei Rutte over het thuiswerken. "Als jullie niet boos opspringen, dan gaan we dat doen."

Het striktere advies volgt op het explosief gestegen aantal besmettingen met het coronavirus van de laatste twee weken. Het besluit hing daarom ook al een tijdje in de lucht.

Het versoepelen van het thuiswerken was tegen het advies van het OMT in.

Ventileren wordt ook belangrijk speerpunt

Het kabinet maakte ook bekend dat naast handen wassen, afstand houden en testen bij klachten, vanaf nu ook standaard aandacht wordt gegeven aan het goed ventileren van woningen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Precieze plannen hiervoor worden nog uitgewerkt, zei Rutte.

Veel recente besmettingen vonden met name plaats in het onlangs geopende nachtleven in dichte ruimtes waar veel mensen bij elkaar kwamen.

"Het vraagt om veel technische ingrepen", zei Rutte. "Zorg voor voldoende frisse lucht", wordt de algemene boodschap.

Ventilatie wordt bij de drie andere hoofdlijnen gevoegd die zijn te lezen op het bordje achter het spreekgestoelte waar Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) achter staan tijdens de coronapersconferenties.

In de Tweede Kamer klonk al langer de roep om meer aandacht voor het belang van goede ventilatie. Ventilatie moet besmetting via aerosolen in de lucht voorkomen.

Hoe goed ventileren precies helpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is volgens het RIVM nog onduidelijk. Maar het helpt wel "om de overdracht van luchtweginfecties te beperken", zo staat op de site.