De Tweede Kamer is woensdag terug van reces vanwege de snelle toename van de coronabesmettingen. De Kamerleden en bewindslieden voeren het debat over het coronavirus in de Ridderzaal. Het Tweede Kamergebouw is vanwege de renovatie van het Haagse Binnenhof namelijk sinds begin juli 5,5 jaar gesloten.

Sylvana Simons (BIJ1) gaat op de foto met een groepje jongeren, voorafgaand aan een debat over het coronavirus in de Ridderzaal. Foto: ANP

Een overzicht van de Ridderzaal tijdens het Kamerdebat over het coronavirus. De Ridderzaal wordt vooral gebruikt voor ceremoniële staatsbijeenkomsten, waaronder het uitspreken van de jaarlijkse troonrede. Foto: ANP

Geert Wilders (PVV) en demissionair premier Mark Rutte tijdens het debat over het coronavirus in de Ridderzaal. Foto: ANP

Van links naar rechts Geert Wilders (PVV), demissionair premier Mark Rutte, demissionair minister Tamara van Ark voor Medische Zorg (VVD) en demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) tijdens het debat over het coronavirus in de Ridderzaal. Foto: ANP