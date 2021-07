Oud-wethouder van Den Haag Tom de Bruijn (D66) wordt in het demissionaire kabinet minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. VVD-kamerlid Dennis Wiersma wordt staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg wordt benoemd tot staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

De drie toekomstige bewindslieden worden op 10 augustus beëdigd op Paleis Huis ten Bosch. Koning Willem-Alexander zal daarbij aanwezig zijn.

De Bruijn is voorzitter van de Raad van Toezicht van Instituut Clingendael, dat zich specialiseert in buitenlandse betrekkingen. Hij geeft les aan de Universiteit Leiden.

De politiek wetenschapper en voormalig diplomaat was van 2011 tot 2014 lid van de staatsraad, een onderdeel van de Raad van State. Daarvoor was De Bruijn van 2003 tot 2011 de Nederlandse permanent vertegenwoordiger bij de Europese Unie in Brussel. Eerder was hij onder meer directeur-generaal Europese samenwerking op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voormalig projectleider jeugdwerkloosheid en huidig Kamerlid Wiersma neemt de portefeuille over die niet werd ingevuld nadat zijn partijgenoot Bas van 't Wout minister van Economische Zaken en Klimaat was geworden. Van 't Wout zit sinds mei met een burn-out thuis en zal niet terugkeren op de post.

Van Weyenberg was voor zijn functie als Kamerlid ambtenaar bij de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken. Van 2019 tot 2021 was hij vicefractievoorzitter van D66.

In het kabinet heeft de laatste tijd een aantal verschuivingen plaatsgevonden. Sigrid Kaag is minister van Buitenlandse Zaken geworden en kon de post voor Buitenlandse Handel er niet bij doen. Wouter Koolmees kon het werk van de staatssecretaris van SZW er niet meer bij doen en wilde er weer een staatssecretaris bij. Van Weyenberg volgt Stientje van Veldhoven op, die haar positie vroegtijdig verlaat omdat ze ander werk heeft gevonden.