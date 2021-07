Demissionair premier Mark Rutte heeft maandagmiddag zijn excuses aangeboden voor de te snelle versoepelingen en zijn houding op de persconferentie van afgelopen vrijdag. Hij noemde de keuze om snel te versoepelen "een inschattingsfout".

"Wat wij dachten wat kon, dat bleek in de praktijk toch niet te kloppen. Daar hebben we een inschattingsfout gemaakt, daar balen we van en excuus daarvoor."

Op de persconferentie kwamen veel negatieve reacties, omdat Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) niet kritisch genoeg naar zichzelf zouden kijken. "Dat was niet onze beste persconferentie", aldus de premier. Volgens Rutte waren ze in de aanloop ernaartoe te druk met het nadenken over de maatregelen en waren hij en De Jonge daardoor niet goed voorbereid.

'Dansen met Janssen' was eerder al 'inschattingsfout'

De Jonge erkende maandag ook dat 'dansen met Janssen' een inschattingsfout was. Mensen die één prik van het Janssen-vaccin of een tweede prik van Pfizer of Moderna kregen, konden direct daarna een toegangsbewijs krijgen voor bijvoorbeeld een nachtclub.

Maar de vaccins hebben enkele weken nodig voordat ze optimale bescherming bieden. Inmiddels moeten mensen al wachten tot twee weken na volledige vaccinatie om een toegangsbewijs te krijgen.

Het demissionaire kabinet kondigde vrijdag weer aanscherpingen van het coronabeleid aan, onder meer wegens de snelle opmars van de deltavariant van het virus.