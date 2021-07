Met de rommelig verlopen lijsttrekkersverkiezingen begon voor het CDA vorig jaar juli een turbulente periode. De leiderschapswissel, een stroeve campagne en de slechte verkiezingsuitslag volgden. De positie van Pieter Omtzigt zette de verhoudingen binnen de partij de afgelopen maanden nog verder op scherp. De commissie die de CDA-campagne onderzocht presenteert zaterdag haar bevindingen. Brengt dat de rust terug binnen de partij?

Omtzigt stapte een maand geleden op bij het CDA, nadat de kritische memo die hij schreef voor de evaluatiecommissie, onder leiding van CDA-burgemeester Liesbeth Spies, was uitgelekt. Dit gooide alles overhoop wat nog een beetje overeind stond binnen de partij.

Lokale afdelingen spraken in de dagen erna hun steun uit voor Omtzigt. Om de partij bijeen te houden heeft het bestuur, samen met CDA-bewindslieden, de afgelopen tijd honderden leden en lokale politici gesproken.

"Leden mogen hun zorgen delen over de toekomst van de partij. Ook wordt uitleg gegeven over de breuk met Omtzigt. Ik merk dat de leden positief zijn en dat het in de loop van zo'n uur, anderhalf uur ook kantelt. Dat mensen allemaal zoiets hebben: we zetten de schouders eronder, het zal ons niet gebeuren dat de christendemocratie niet zal voortbestaan", zei demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld daarover half juni.

Lokale afdelingen twijfelen over koers van landelijke partij

Toch zijn er ook enkele andere geluiden te horen. Het CDA Deurne besloot om voorlopig even afstand te nemen van de partij, onder meer vanwege "hoe er wordt omgegaan met kritische mensen in de eigen partij". Omtzigt schreef in zijn memo dat hij veelvuldig is tegengewerkt en zich soms zelfs onveilig heeft gevoeld in de partij.

Daarnaast zou hij "op onheuse wijze" zijn gepasseerd als lijsttrekker toen Hugo de Jonge in december liet weten dit niet langer te kunnen combineren met zijn ministerpost. Ook suggereert Omtzigt dat sponsoren invloed hebben gehad op het aanstellen van Wopke Hoekstra als lijsttrekker en op de inhoud van het verkiezingsprogramma. Het bestuur heeft dit meteen ontkend.

De veertien Twentse afdelingen (de thuisregio van Omtzigt) hebben besloten om de rust te bewaren en bij het CDA te blijven, maar ze worstelen wel met de koers van de partij en de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, aldus De Stentor.

De leden wachten nu eerst op de antwoorden van de commissie-Spies. Die moet een licht laten schijnen op alles wat er het afgelopen jaar is misgegaan binnen de partij. Als de zelfreflectie zaterdag niet naar behoren is, heeft het bestuur in september een nieuwe kans om het vertrouwen van de leden terug te winnen. Dan staat een bijzonder partijcongres gepland waar onder meer het rapport zal worden besproken.