Nog een week en dan wordt er even minder hard gewerkt aan de kabinetsformatie. Vanwege de vakantie gaat de formatie op een lager pitje, zei D66-leider Sigrid Kaag.

VVD en D66 werken onder begeleiding van informateur Mariëtte Hamer aan een aanzet tot een regeerakkoord.

De werkzaamheden vinden volgens Kaag in een "heel goede sfeer" plaats. Tijdens de vakantie zijn de partijen nog wel aan het "schuiven en schaven" aan het document, maar er wordt "niet actief aan tafel" verder gewerkt, zei Kaag na de ministerraad.

Over vorderingen van het stuk wordt niets meegedeeld. VVD-leider Mark Rutte zei eerder dat transparantie in dit stadium "niet dienstig" is. Het werk moet volgende maand klaar zijn. Dan moet duidelijk worden met welke partijen VVD en D66 verder gaan praten over de vorming van een kabinet.

Volgende week hebben Kaag en Rutte weer een afspraak met Hamer. Dat is volgens Kaag een "mooi moment om vooruit te blikken".