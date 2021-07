D66-Kamerlid Tjeerd de Groot en de boeren die woensdag naar het Malieveld in Den Haag kwamen om te protesteren tegen de stikstofplannen, zijn het hartgrondig met elkaar oneens. De woorden van de parlementariër vanaf het podium waren door het gejoel en de toeterende trekkers nauwelijks te verstaan en een enkeling liep woest naar voren, maar aan het einde van de rit ging iedereen tevreden huiswaarts.

Het contrast met anderhalf jaar geleden was groot. Kamerleden moesten met beveiliging en per auto de korte rit naar het Malieveld afleggen.

Het aantal middelvingers van de boeren richting De Groot op het moment dat hij aan het woord was, was niet te tellen. De microfoon werd na enkele zinnen uit zijn handen gegrist.

Nu stond De Groot, die zegt de veestapel te willen halveren, een uur lang in het publiek tussen de boeren. Op een gegeven moment in één shot te vangen met iemand die een protestbord omhoog hield waarop stond: 'Halveren van vee wij zeggen nee!'.

De Groot vertrok na zijn optreden lopend en zonder beveiliging weer richting Binnenhof.

De Groot: 'Halveren veestapel juist uit respect voor de boer'

"Er is geen kwaad woord gevallen", concludeert Bart Kemp van Agractie na afloop van het protest. Hij was degene die in 2019 De Groot het woord ontnam. De D66'er was destijds langer aan het woord dan was afgesproken zegt Kemp daar nu over. "Wij veroordelen mensen niet om een mening, maar we zijn het wel hartgrondig met elkaar oneens", zegt hij via de telefoon.

De Groot: "De meeste boeren die nu naar me toekwamen toen ik in het publiek stond, hadden vragen over de uitkoopregelingen van hun gemeente. Ik was een soort vraagbaak."

De kou is daarmee niet uit de lucht. Een halvering van de veestapel is nog steeds een gruwel voor de boeren. "Ik lees verhalen over het uitfaseren van de veehouderij en de akkerbouw", zegt Kemp. "Dat betekent voor sommige mensen dat je afscheid moet nemen van je boerenbedrijf. Dat is echt desastreus. Je zal het maar te horen krijgen."

Toch zal De Groot zijn boodschap niet aanpassen. Hoewel de halvering van de veestapel volgens hem vooral in de media "zo'n dingetje" is geworden, is dat wel de duidelijkheid die hij de boeren wil geven. "Dat is juist uit respect."

Een menigte boeren kwam woensdag samen op het Malieveld. Een menigte boeren kwam woensdag samen op het Malieveld. Foto: ANP

Kabinet komt waarschijnlijk met strengere maatregelen

Hoe nu verder? De politiek kan er niet omheen dat er qua stikstofbeleid een tandje bij moet. Het ene na het andere rapport adviseert meer stikstofreductie dan in de huidige wet is opgenomen.

Bronnen melden dat het demissionair kabinet binnenkort met voorstellen komt om de huidige plannen aan te scherpen. Niet per se met nieuwe maatregelen, maar wel door de huidige uit te breiden, zoals de gerichte, vrijwillige uitkoop van boeren bij kwetsbare natuurgebieden.

Dat is nodig om 'stikstofruimte' te creëren voor onder meer de woningbouw en om de natuur beter te beschermen.

Kemp houdt een vinger aan de pols, zegt hij. "Wij blijven vechten voor onze toekomst. Het gaat ons om ruimte voor de boeren en hun boerengezinnen."

De Groot zal er bij een volgend protest dan ook weer staan. "Ik vond het vandaag echt goed te doen. Je moet er als politicus staan, ook als je verhaal niet populair is."