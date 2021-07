Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Asielzaken maakt het mogelijk dat tienduizend staatlozen alsnog een paspoort kunnen krijgen. Dat is een doorbraak na een maandenlange strijd die in het parlement en de media werd uitgevochten. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries hielp de groep staatlozen om de zaak onder de aandacht te krijgen. "Ik zal hem altijd dankbaar blijven voor wat hij heeft gedaan."

"Peter is een held. Hij is de enige BN'er die zich hard heeft gemaakt voor onze zaak", zegt Yosef Tekeste-Yemane. "Ik hoop dat hij nog mee gaat krijgen wat hij voor elkaar heeft gekregen."

Tekeste-Yemane behoort tot een groep van tienduizend staatlozen die in 2007 tijdens het generaal pardon een permanente verblijfsvergunning kregen maar geen paspoort.

Hij woont al 27 jaar in Nederland. Op tweejarige leeftijd vluchtte hij met zijn familie uit Ethiopië. Hij heeft een baan als controller bij energiebedrijf Essent en wil graag een huis kopen. Maar dat kan hij niet, net zomin als zijn jongere broer na zijn rechtenstudie rechter of officier van justitie kan worden.

Ze kunnen ook niet stemmen of reizen naar landen als de VS, China of de Verenigde Arabische Emiraten. In de afgelopen jaren probeerde Tekeste-Yemane zonder succes bij de Ethiopische ambassade de benodigde papieren te krijgen.

'De Vries beet zich vast in het onderwerp'

Uit wanhoop richtte Tekeste-Yemane zich vorig jaar tot Peter R. De Vries. "Hij zag het onrecht en beet zich er in vast, hij was vastbesloten om ons te helpen. en hoopte dat de media hiervoor warm zou gaan lopen." En dat lukte inderdaad. In januari verscheen een stuk van de hand van Tekeste-Yemane in Trouw en samen met De Vries zat hij bij Op1.

In de Tweede Kamer maakten SP-Kamerlid Jasper van Dijk en zijn inmiddels vertrokken CDA-collega Madeleine van Toorenburg zich sterk voor de zaak. "Als je toestemming geeft voor altijd in Nederland te blijven, moet je ervoor zorgen dat mensen volwaardig mee kunnen doen", zei Van Toorenburg eerder tegen NU.nl. "We zagen dat deze groep in kafkaëske situaties terechtkwam, dan creëer je tweederangsburgers."

Een eerste doorbraak in april

Broekers-Knol weigerde herhaaldelijk aangenomen moties van de Tweede Kamer uit te voeren. Maar in april kwam ze het parlement alsnog tegemoet: voor een deel van de groep verviel de eis om een geboorteakte of paspoort uit het land van herkomst te overleggen.

Voor Tekeste-Yemane en drieduizend anderen die op het moment van de pardonregeling minderjarig waren, was het wachten toen voorbij.

'Man met een groot hart'

Maar Broekers-Knol wilde de andere zevenduizend dossiers nader onderzoeken, zo liet ze de - geïrriteerde - Tweede Kamer weten. Inmiddels is dat onderzoek afgerond en heeft de staatssecretaris besloten dat "op grond van de onderzoeksresultaten" en op grond van "specifieke en uitzonderlijke omstandigheden", ook voor de rest van de groep de verplichting om bewijsstukken te overleggen vervalt.

En zo kunnen dus ook bijvoorbeeld de ouders van Tekeste-Yemena, die hier ook al meer dan twintig jaar jaren wonen, en al die anderen binnenkort naar het gemeentehuis in hun woonplaats om een paspoort aan te vragen.

Tekeste-Yemane: "Het is ongelofelijk dat een dag na de aanslag op Peter deze brief komt. Hij is het geweest, die dit voor tienduizend mensen voor elkaar heeft gekregen. Ik zal hem altijd dankbaar blijven voor wat hij heeft gedaan voor ons. Dit is een man met een groot hart."

"Dat de brief vandaag naar de Kamer is verstuurd, houdt geen verband met de de aanslag op Peter R. de Vries", laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid desgevraagd weten aan NU.nl.