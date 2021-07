De Hoge Raad heeft de veroordeling van Geert Wilders dinsdag in stand gehouden en daarmee is deze definitief. De PVV-voorman werd in september vorig jaar schuldig bevonden aan groepsbelediging vanwege zijn uitspraken over "minder Marokkanen". Hij kreeg hiervoor geen straf opgelegd.

Met het oordeel van de Hoge Raad komt er een einde aan de strafzaak die jaren in beslag heeft genomen. Wilders heeft altijd volgehouden dat de reden om hem te vervolgen een politieke was, maar hiervoor is nooit voldoende bewijs gevonden.

Wilders werd vervolgd op verdenking van groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie naar aanleiding van uitspraken die de politicus deed in 2014.

Op 12 maart 2014 stelde Wilders zich te willen inzetten voor mensen die minder Marokkanen in Den Haag willen. Na de verkiezingsoverwinning op 19 maart herhaalde Wilders zijn uitspraak in een zaal vol met PVV-aanhangers. Hij vroeg: "Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?", waarna het publiek "minder, minder" scandeerde. Wilders reageerde met: "Dan gaan we dat regelen."

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was er sprake van groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. Het OM eiste daarom een boete van 5.000 euro.

Voor de uitspraken op 12 maart werd Wilders in zijn geheel vrijgesproken. Met betrekking tot de uitspraken op 19 maart was er volgens het hof dus alleen sprake van groepsbelediging. Een boete is nooit opgelegd.

Vrijheid van meningsuiting staat oordeel niet in de weg

De Hoge Raad kijkt enkel of het hof juridisch juist heeft gehandeld en oordeelde dat "het recht op vrijheid van meningsuiting niet in de weg staat aan een veroordeling voor groepsbelediging."

"De vorm waarin Wilders in dit geval zijn uitlatingen heeft gedaan, is onnodig grievend en overschrijdt ook de door een politicus in acht te nemen grenzen van de wet en grondbeginselen van de democratische rechtsstaat", aldus de Hoge Raad.

Wilders noemt de uitspraak andermaal het faillissement van de rechtsstaat. De politicus verwijst naar het in zijn ogen onterecht niet vervolgen van andere personen en spreekt in zijn geval van een heksenjacht. Wilders zegt zich niet anders te zullen gaan gedragen door de uitspraak.